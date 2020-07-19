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Aktüel

Devrilen pres makinesinin altında kalan işçilerden biri öldü, diğeri yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-07-19 00:31:39 -
Devrilen pres makinesinin altında kalan işçilerden biri öldü, diğeri yaralandı

ISPARTA (AA) - Isparta'da taşıdıkları pres makinesi üzerlerine devrilen işçilerden biri öldü, diğeri yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sanayi Mahallesi'ndeki iş yerinde, taşıdıkları pres makinesi Ömer Yazıcı (50) ve İ.Ö'ün üzerine devrildi.

Yaralanan işçiler, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yazıcı, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



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