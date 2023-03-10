  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Aktüel

Devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Karabük'te otomobilin devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2023-03-10 01:27:00 -
Devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Karabük'te otomobilin devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Zonguldak istikametinden Karabük'e gelen Hanife Y. (29) yönetimindeki 16 R 1867 plakalı otomobil, Bolkuş yakınlarında devrildi.

Kazada, sürücü ve yanındaki Ayşe (27), M. (13) ve H. Y. (6) yaralandı.

Diğer sürücülerin haber vermesi ile olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23