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Aktüel Devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Aktüel

Devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Kırıkkale'de otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-04-16 18:57:00 -
Devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Kırıkkale'de otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

İsmail A. (20) idaresindeki 71 AAD 870 plakalı otomobil, Kırıkkale-Ankara kara yolu Yeni Sanayi Sitesi yakınlarında inşaat halindeki bir petrol istasyonunun girişine devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçtaki Yılmaz Ö. (23), Enes İ. (18) ve Mustafa Ş. (20) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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