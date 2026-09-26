Devrilen otomobilde 9 kişi yaralandı! Diyarbakır’da faciadan dönüldü
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Diyarbakır-Bingöl kara yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yol kenarına devrildi. Kazada 4’ü çocuk 9 kişi yaralandı...
Diyarbakır’da aynı araçta bulunan 9 kişinin yaralandığı trafik kazasında faciadan dönüldü.
Kaza, Diyarbakır-Bingöl kara yolu Fisovası mevkisinde meydana geldi. T.Z.'nin kontrolünü yitirdiği 54 DV 412 plakalı otomobil, yol kenarına devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan E.A., N.A., S.A., N.A., M.A. (5), E.A. (3), Y.A. (4) ve Ö.A. (1) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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