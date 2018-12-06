0553 313 94 23

Devrilen motosikletin sürücüsü kurtarılamadı

Bursa İnegöl'de kontrolden çıkıp devrilen motosikletin sürücüsü, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayata gözlerini yumdu.

06 Aralık 2018 Perşembe 17:05
Devrilen motosikletin sürücüsü kurtarılamadı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, geçen pazartesi günü devrilen motosikletten düşerek ağır yaralanan Uğur Aydeğer (32), tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kaza, Sinanbey Mahallesi Baykut Sokak üzerinde meydana geldi. Uğur Aydeğer yönetimindeki motosiklet, sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. Motosikletten düşen Aydeğer, ağır yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Beyin kanaması geçiren Aydeğer, yoğun bakıma alındı ancak tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 17:05
  1. Bursa
  2. İnegöl
  3. Trafik kazası
  4. motosiklet kazası
  5. Uğur Aydeğer
  6. Devrilen motosikletin sürücüsü kurtarılamadı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yılbaşı öncesi dev operasyon! 5 ton sahte içki ele geçirildi
    1. Yılbaşı öncesi dev operasyon! 5 ton..
    2. Karar verildi! Cimbom'a kötü haber
    3. Türkiye'den zehir zemberek ABD..
    4. Çin'den ABD'ye çok sert uyarı! 'Hemen..
    5. 15 Temmuz'da başından vurulan TEM..
    6. Savunma Sanayii Başkanı son noktayı..
    7. Sarı Yelekliler eylemine katılan Türk..
    8. Demirtaş'ın "cumhurbaşkanına hakaret"..
    9. Galatasaray'ın cezaları onandı
    10. Pakistan uyruklu bir göçmen yaşadığı..
    11. Eskişehir'deki uyuşturucu davasında..
    12. Öfkeden ve hasetten uzak durun
    13. CHP belediye başkan adayları açıklandı..
    14. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    15. Ağrı'da terör operasyonu: 14 gözaltı
    16. Danimarka'da bir Türk'ün öldürüldüğü..
    17. Dünyayı tedirgin eden hamle! ABD savaş..
    18. Kayseri'de tefeci operasyonu: 5 gözaltı
    19. Binali Yıldırım FETÖ'cüleri bakın kime..
    20. "FETÖ ata yurdunda Türk bayrağını..
    Müthiş bir çalışma var! Müjde üstüne müjde gelecek
    Müthiş bir çalışma var! Müjde üstüne müjde gelecek
    Bakanlıktan o görüntülere açıklama: Adli işlem başlatıldı
    Bakanlıktan o görüntülere açıklama: Adli işlem başlatıldı
    Erdoğan 14 adayı daha açıkladı! Listede sürpriz isimler var
    Erdoğan 14 adayı daha açıkladı! Listede sürpriz isimler var
    Muharrem Sarıkaya açıkladı: İşte AK Parti'nin MHP'ye bıraktığı iller
    Muharrem Sarıkaya açıkladı: İşte AK Parti'nin MHP'ye bıraktığı iller
    'Ergenekon sevici' koro devreye sokuldu! Tek bir noktadan düğmeye basılmış gibi...
    'Ergenekon sevici' koro devreye sokuldu! Tek bir noktadan düğmeye basılmış gibi...

    Günün Karikatürü

    6 Aralık 2018
    Türkiye'den F-35 açıklaması
    Türkiye'den F-35 açıklaması
    İYİ Partili vekilin iddiası elinde patladı
    İYİ Partili vekilin iddiası elinde patladı