Devrilen kamyonet trafiği felç etti!
Ümraniye’de TEM oto yolunda lastiği patlayan demir yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu trafik aksadı.
Ümraniye’de TEM oto yolunda lastiği patlayan demir yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu trafik aksadı.
Alınan bilgiye göre, Osman E’nin kullandığı 34 UPN 17 plakalı kamyonetin lastiği Çakmak mevkisinde patladı.
Kontrolden çıkan araç devrilirken, sürücü kazayı yara almadan atlattı. Durumun bildirilmesi üzere olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Kaza nedeniyle Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.
Devrilen kamyonet çekiciyle olay yerinden kaldırılınca trafik akışı normale döndü.
ÖNE ÇIKAN VİDEO