  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Devrilen kamyonet alev topuna döndü
Yerel

Devrilen kamyonet alev topuna döndü

Yeniakit Publisher
2024-04-29 10:57:00 -
Devrilen kamyonet alev topuna döndü

Bilecik'te seyir halinde devrilen kamyonet alev topuna döndü, yangın korku dolu gözlerle izlendi.

Alınan bilgilere göre; dün akşam saatlerin, Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Hilmi Mercimekoğlu Caddesi üzerinde seyir halindeki 11 AKK 819 plakalı araç, sürücüsünün bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kaza sonrası araç bir anda alev alan araç, itfaiye ekipleri anında müdahale etti.

Yangın kısa sürede söndürülürken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Kadıköy'de otoparkta çıkan yangın söndürüldü
Kadıköy'de otoparkta çıkan yangın söndürüldü

Yerel

Kadıköy'de otoparkta çıkan yangın söndürüldü
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kafe yangını söndürüldü
Kafe yangını söndürüldü

Yerel

Kafe yangını söndürüldü

Yangın faciası: Anne öldü, gelini yaralandı
Yangın faciası: Anne öldü, gelini yaralandı

Yaşam

Yangın faciası: Anne öldü, gelini yaralandı

Yıldırım isabet etti! Ağaçlık alanda yangın çıktı
Yıldırım isabet etti! Ağaçlık alanda yangın çıktı

Yaşam

Yıldırım isabet etti! Ağaçlık alanda yangın çıktı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23