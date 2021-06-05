Devrilen çekicinin sürücüsü hayatını kaybetti
Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, M.K. (59) yönetimindeki 45 NK 617 plakalı çekici, Topluca yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki su kanalına devrildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri M.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Çekicinin taşıdığı otomobilde de hasar oluştu.