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Yaşam Devrilen araçtan burnu bile kanamadan çıktı!
Yaşam

Devrilen araçtan burnu bile kanamadan çıktı!

Yeniakit Publisher
2023-11-14 18:12:00 -
Devrilen araçtan burnu bile kanamadan çıktı!

Malatya’da hafif ticari araçla otomobilin karıştığı kazada refüje çarparak devrilen aracın sürücüsü kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.

Kaza, saat 15.45 sıralarında Malatya-Elazığ karayolu Çöşnük kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametinden gelen F.İ. idaresindeki 07 R 1268 plakalı hafif ticari araç, Yeşilçam Caddesi yönünde gelen C.D. yönetimindeki 44 PA 285 plakalı otomobile çarpmamak için manevra yaptığı esnada refüje çarparak yola savruldu. Savrulmanın şiddeti ile devrilen aracın sürücüsü kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu. Tedbir amaçlı bölgeye sağlık ekiplerinin de sevk edildiği kazada polis ekipleri çevre güvenliği alırken, araç sürücüleri karşılıklı birbirini suçladı.
Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü sağlanırken, kazaya karışan araçların çekici marifetiyle bulundukları yerden kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

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