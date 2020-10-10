Devrik lider Kaddafi'nin kayıp servetinin izi Fransa'da yaşayan Türk çiftte bulundu

Fransız Haber Ajansı'nın (AFP) polis kaynaklarından hazırladığı habere göre servetin geri kalan önemli bir kısmının Türkiye'de olduğu iddia ediliyor.

2010 yılında Libya hükümetinin Alman Merkez Bankası'ndan bilinmeyen bir sebeple aldığı 160 milyon Euro’yla kayıp servetin hikayesi başlıyor. Kalın banknotlardan oluşan servet, Bingazi'deki bir bankada tutuluyor. 2017 yılında, Kaddafi'nin öldürülmesinin ardından başlayan iç savaşta Libya Ulusal Ordusu paraya el koydu.

Soruşturmayı takip eden kaynaklara göre servetin yarısı iyi korunmuş ve kullanılabilir durumda. Ancak diğer yarısı uzun bir süre su altında kaldığı için zarar görmüş ve solmuş bir halde olduğu bildirildi.

Libya Ulusal Ordusu'nun servetin 80 milyon Euroluk kısmı ile silah ve teçhizat alımında kullandığı düşünülürken geri kalan 80 milyon ise daha sonra deterjanla yıkandığı için kullanılamaz hale geldiği söyleniyor.