Devrek'te ORKÖY desteğiyle salep üretiminden yıllık 3 milyon lira gelir bekleniyor

Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Kabaca köyünde ORKÖY (Orman ve Köy İlişkileri) desteğiyle başlatılan salep yetiştiriciliğinde, proje tam kapasiteye ulaştığında yıllık ortalama 3 milyon lira gelir bekleniyor. Zonguldak Orman Bölge Müdürü Halil Oflu, salep üretiminin Türkiye'de ilk kez ORKÖY kapsamına dahil edildiğini açıkladı. Köydeki 6 üretici, bin 200 kilogram salep yumrusunu üretime dahil etti.

Orman köylüsünü alternatif ve katma değeri yüksek ürünlerle desteklemeyi amaçlayan projede üretici başına 320 bin lira kredi ve 80 bin lira hibe olmak üzere toplam 400 bin lira destek sağlandı. Projenin önümüzdeki yıldan itibaren genele yaygınlaştırılması ve orman köylüsüne katkı sağlaması planlanıyor.

Projede yer alan 40 yaşındaki üç çocuk annesi Gülsüm Köseoğlu, Türkiye'de ilk defa Devrek'te başlatılan projenin içinde bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. ORKÖY projesinin orman köylerinin kalkınmasına da destek sağlayacağını belirten Köseoğlu, "Devletimizin sunduğu imkanları kullanalım, yeter ki üretelim" dedi. Köseoğlu, Cumhurbaşkanı, Tarım ve Orman Bakanı ile Orman Genel Müdürü'ne desteklerinden dolayı teşekkür etti.

"Orman köylümüz güçlü olursa yeşil vatan da güçlü olur"

Orman köylüsünü üretimde güçlü tutmayı, ormanı korumak ve geliştirmenin ayrılmaz bir parçası saydıklarını vurgulayan Oflu, Bakanlık ile Orman Genel Müdürlüğünün vizyonu doğrultusunda ORKÖY aracılığıyla orman köylülerine ve kooperatiflere sosyal ve ekonomik amaçlı kredi ile hibe destekleri sunduklarını aktardı. Oflu, "Bu destekleri sadece bir finansman modeli olarak değil; üretime, emeğe, yerinde kalkınmaya ve kırsalda yaşamın sürdürülebilirliğine verilen doğrudan destek olarak değerlendirmekteyiz" diye konuştu.

Zonguldak'ta 131 aileye 46 milyon lira destek sağlandı

Oflu, 2026'da bölge müdürlüğü genelinde 315 aileye toplam 121 milyon lira destek sağlamayı hedeflediklerini, bugüne kadar 287 aileye 114 milyon lira ulaştırdıklarını kaydetti. Zonguldak'ta ise 154 aileye toplam 52 milyon lira destek planlandığını, an itibarıyla 131 aileye 46 milyon lira sağlandığını ve çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Sosyal nitelikli projelerde 107 aileye dış cephe mantolama ile güneş enerjisiyle su ısıtma sistemleri verildiğini anlatan Oflu, ekonomik projelerde de 208 aileye fenni arıcılıktan traktöre, süt sağma ve yem karma makinelerinden kadınlara yönelik mikro kredilere, motorlu testereden salep yetiştiriciliğine kadar farklı alanlarda destek sunduklarını aktardı.

Yumruların bir bölümü sonraki üretim dönemlerine ayrılıyor

Kontrollü üretimle orman köylüsüne katma değeri yüksek yeni bir gelir kapısı açmayı, aynı zamanda doğal salep popülasyonları üzerindeki baskının azaltılmasına katkı sağlamayı amaçladıklarını anlatan Oflu, "Bizim ölçümüz çok açık: Bir proje orman köylümüzün gelirini artırıyor, üretime katkı sağlıyor ve kırsalda yaşamı güçlendiriyorsa o projeyi önemsiyoruz" ifadesini kullandı.

Üretim modelinde her yıl oluşan yumruların bir bölümünün ekonomik olarak değerlendirilmesi, bir bölümünün ise sonraki üretim dönemleri için ayrılması esas alınıyor. Oflu, böylece üretimin kendi içinde devamlılığının ve sürdürülebilirliğinin sağlanacağını belirtti.

ORKÖY bünyesinde ilk kez uygulanan projenin Kabaca köyünden başlayarak başarılı sonuçlarla yaygınlaşmasını ve zaman içinde orman köylüleri açısından yeni bir kırsal kalkınma modeline dönüşmesini hedeflediklerini söyleyen Oflu, yöredeki talepleri ve doğal potansiyeli değerlendirerek salep başta olmak üzere farklı odun dışı orman ürünlerini araştırmaya, üretime kazandırmaya ve orman köylüleri için yeni gelir alanları oluşturmaya devam edeceklerini kaydetti. Oflu, hedeflerinin bölge müdürlüğü çalışma alanında ulaşmadıkları orman köylüsü ve proje geliştirmedikleri orman köyü kalmaması olduğunu söyledi.