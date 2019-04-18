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Seçim 2019 Sayfası

Devrek’te 23 Nisan Çocuk Bayramı futbol etkinliği

Devrek’te 23 Nisan Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde futbol karşılaşmaları düzenlendi.

18 Nisan 2019 Perşembe 15:20
Devrek’te 23 Nisan Çocuk Bayramı futbol etkinliği

Devrek’te 23 Nisan Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde futbol karşılaşmaları düzenlendi.


Zonguldak’ın Devrek İlçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 99. yılı kapsamı etkinlikleri kapsamında ilçedeki bazı okullar arasında futbol müsabakaları düzenlendi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen küçükler futbol takımları arasında ki turnuvada Gazi Ortaokulu ve Ahmet Taner Kışlalı Ortaokulu dereceye girerken,dereceye giren okulların ödülleri Şube Müdürü Muhammet Atlı, İmem Özel Bürü Sorumlusu Oğuz Bölge ve Ahmet Taner Kışlalı Ortaokulu Müdürü Mehmet Adıbelli tarafından takdim edildi.

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Haber Tarihi: 18 Nisan 2019 Perşembe 15:20
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