Devr-i sabık nedir? Devr-i sabık ne demek?
Devri sabık kelimesinin anlamı son zamanlarda sıkça araştırılıyor. Son günlerde muhalefetin diline doladığı Devr-i sabık ifadesi vatandaşlar tarafından ne anlama geldiği sorgulanıyor. Devr-i sabık kelimesi aynı zamanda devr-i sabık yaratmak olarak da dile getirilmekte. Peki nedir bu devr-i sabık? Devr-i sabık ne demek?
Devr-i sabık nedir? Yeni gelen yönetimin/iktidarın, kendinden önceki dönemi sorgulaması, hesap sorması, vb. anlamında kullanılan ifade. Türk siyasetinde genellikle, çok partili döneme geçilmesiyle birlikte 1950 genel seçimleri'nde iktidara gelen Demokrat Parti'nin kendinden önceki 23 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi dönemine yönelik "devr-i sabık yaratmayacağız" açıklaması ile bilinir.
İttihat ve Terakki fırkası, Sultan II. Abdulhamit’di tahttan indirmesinden sonra adeta memur kıyımına başlamıştı. İttihat ve Terakki'nin kendi dünya görüşüne uymayandevlet personeli görevlerinden uzaklaştırılmıştı. Bu durum en alt kademeden üst kademelere kadar her alanda memurlar için uygulanmıştı.