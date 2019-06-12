Devletler altın rezervini artırıyor! Dolarla ticaret biterse...

Uğur Kağan Hanoğlu Yeniakit.com.tr

2008 yılında ABD’de yaşanan Mortgage krizinin etkileri bütün dünya ülkelerinin ekonomilerini vururken, ABD krizden kaynaklı borç yükünü yine gelişmekte olan ülkelere yükledi. Uluslararası ticarette Dolar’ın baz para olarak kullanılması nedeniyle yattığı yerden para kazanan ABD, Dolar’a alternatif ticaret yöntemlerinin aranmaya başlamasıyla paniğe kapıldı. Ekonomi uzmanlarına göre; ekonomide Dolar egemenliği bitirilebilirse, ABD’nin çökmesi kaçınılmaz.

Türkiye ve Rusya altına yöneliyor

Son 7 yıldır “Dünya 5’ten büyüktür” sloganıyla ABD’nin hukuksuzluklarına karşı dünya ülkelerinin sesi olan Türkiye, geçtiğimiz yıl ABD tarafından yapılan kur saldırısı sonrası ekonomisini sağlama almaya dönük adımlar atmaya başladı. Türkiye elindeki Dolar tahvillerini azaltma yoluna giderken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısıyla vatandaşlar da Dolar yerine Altın’ı birikim aracı olarak kullanmaya başladı. ABD’nin ekonomik yaptırımları nedeniyle Rusya da Dolar’a alternatif ticaret yöntemleri aramaya başladı. Rusya kasasındaki Dolar tahvillerini yüzde 85 azaltma yoluna giderken, Altın ve kripto paraya yöneldi.

En çok dolar tahvili Çin’de

Ekim 2017 verilerine göre Çin’in elinde 1 trilyon 189 milyar dolarlık ABD hazine bono ve tahvili bulunuyor. Çin'in ABD tahviline yönelik azaltma girişimine karşı ABD, Huawei ve diğer bazı teknoloji devi Çin firmalarına yönelik yaptırım kararlarıyla cevap verdi. Elinde en çok ABD hazine bono ve tahvili bulunan 2. ülke ise Japonya. Japonya’nın elinde de 1 trilyon 93 milyar dolarlık ABD tahvili bulunuyor.

Türkiye altın rezervini artırıyor

Türkiye, 2018 yılı ocak-haziran döneminde elindeki ABD hazine bono ve tahvili miktarını geçen yılın sonuna göre 23,8 milyar dolar azalttı. Türkiye’nin ABD tahvil rezervi yılın ilk yarısında yüzde 45,24 azalarak 28,8 milyar dolara indi. Türkiye bir taraftan elindeki ABD tahvillerini azaltırken, altın rezervlerini de aynı oranda artırma yoluna gidiyor.