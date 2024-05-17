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Medya Devletin zirvesini sarsan Ankara Emniyeti merkezli son operasyonla ilgili dikkat çeken çıkış: İşte bütün mesele bu
Medya

Devletin zirvesini sarsan Ankara Emniyeti merkezli son operasyonla ilgili dikkat çeken çıkış: İşte bütün mesele bu

Yeniakit Publisher
2024-05-17 16:45:00 -
Devletin zirvesini sarsan Ankara Emniyeti merkezli son operasyonla ilgili dikkat çeken çıkış: İşte bütün mesele bu

Emin Pazarcı, devletin zirvesini sarsan ve meşgul eden Ankara Emniyeti merkezli son operasyonu köşesine taşıdı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuya dair yaptığı "Kanun dışına çıkan kim varsa, hukuk zemininde mutlaka hesabını soruyoruz. Hükümetimiz, ittifakımız, devletimiz her zamankinden daha güçlüdür" çıkışına dikkat çeken Pazarcı, “İşte zaten mesele burada! Bu güç çok rahatsız ediyor Türkiye üzerinde hesapları olan belli çevreleri. O yüzden yükleniyor, operasyonlar çekmeye çalışıyorlar” dedi. Pazarcı, Akşam gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

Emin Pazarcı, devletin zirvesini sarsan ve meşgul eden Ankara Emniyeti merkezli son operasyonu köşesine taşıdı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuya dair yaptığı "Kanun dışına çıkan kim varsa, hukuk zemininde mutlaka hesabını soruyoruz. Hükümetimiz, ittifakımız, devletimiz her zamankinden daha güçlüdür" çıkışına dikkat çeken Pazarcı, “İşte zaten mesele burada! Bu güç çok rahatsız ediyor Türkiye üzerinde hesapları olan belli çevreleri. O yüzden yükleniyor, operasyonlar çekmeye çalışıyorlar” dedi. Pazarcı, Akşam gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

“(…) Basit operasyonlar değil bunlar. Oldukça karmaşık. Arkalarında derin güçler, istihbarat örgütleri yer alıyor. Emniyet, yargı, siyasi, finans ve her seferinde de medya ayakları bulunuyor. Algı ve yönlendirme dolu haberlerle destekleniyor.

Hepsi de ülkeyi tökezletmeye ve karıştırmaya yönelik olarak gerçekleştiriliyor.

Şerbetlendik artık, görüyoruz neler yapılmak istendiğini. Ancak, ülke olarak ciddi bir problemimiz var. Bazen bilerek, bazen de bilmeyerek peşine takılanlar çıkıyor.
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Yaşadık 17-25 Aralık Yargı Darbesi sürecinde. Üzerinde oynanan bir takım ses kayıtları bile siyasi malzeme olarak kullanıldı. Operasyon mahsulü pek çok materyal, TBMM kürsülerinden seslendirildi. Sosyal medya üzerinden algı oyunları yapılmaya çalışıldı.

Üstelik bunu halen devam ettirmeye çalışanlar var...

Oysa bu tür operasyonlar, belli hedefler seçse de aslında ülkeye yapılıyor. Oyunlar Türkiye üzerine oynanıyor.

O yüzden, iktidarı ve muhalefeti ile siyaset müessesi birlikte hareket etmeli. Artık, kimse bu kirli oyunlardan medet umup siyasi rant devşirmeye çalışmamalı.

Sona ermeli bu kirli süreç.

***

Devletin zirvesinde gerekli değerlendirmeler yapıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kamuoyunu bilgilendirerek, kararlılığı vurgulayıp mücadelenin sonuna kadar sürdürüleceğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün Ak Parti Grup Toplantısı'nda "Kanun dışına çıkan kim varsa, hukuk zemininde mutlaka hesabını soruyoruz" dedi.

Bir noktanın altını çizerek, gerekli yerlere gereken mesajı verdi:

"Hükümetimiz, ittifakımız, devletimiz her zamankinden daha güçlüdür."

İşte zaten mesele burada!

Bu güç çok rahatsız ediyor Türkiye üzerinde hesapları olan belli çevreleri. O yüzden yükleniyor, operasyonlar çekmeye çalışıyorlar.

Cumhurbaşkanı, "Kuklayı da kuklacıyı da biliyoruz" dedi.

Evet, biliyoruz ve sürekli olarak da karşılaşıyoruz. Zarar veriyor bize. O yüzden artık toplum olarak el ele vererek engel olup uzaklaştırmamız lazım. Biz hep aynı sahneyi defalarca izlemek ve sıkıntı çekmek zorunda mıyız?”

 

 

 

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