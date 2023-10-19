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Ekonomi Devletin kasasına harçlardan 253 milyar lira girecek
Ekonomi

Devletin kasasına harçlardan 253 milyar lira girecek

Yeniakit Publisher
2023-10-19 11:34:00 -
Devletin kasasına harçlardan 253 milyar lira girecek

Harçlardan, gelecek yıl 253 milyar 506 milyon 501 bin lira gelir bekleniyor.

2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden derlenilen bilgiye göre, yeni yılda tahsil edilmesi beklenen 253 milyar 506 milyon 501 bin liralık harç gelirlerine en büyük katkı, 137 milyar 101 milyon 272 bin lirayla tapu harçlarından gelecek.

Gelecek yıl toplanması öngörülen harç tutarının yüzde 54,1'ini gayrimenkul alıp satanlar ödeyecek.

Devletin, 2024'te 33 milyar 938 milyon 855 bin liralık yargı harcı tahsil edeceği tahmin ediliyor. Ayrıca 3 milyar 825 milyon 89 bin lira ticaret sicil, 506 milyon 878 bin lira esnaf sicil, 29 milyar 606 milyon 888 bin lira diğer yargı harç geliri bekleniyor.

Noter harçlarından 9 milyar 852 milyon 593 bin lira, pasaport ve konsolosluk harçlarından 14 milyar 494 milyon 645 bin liralık gelir elde edileceği öngörülüyor.

Trafik harçlarından da bütçeye 8 milyar 74 milyon 881 bin lira gelir sağlanacağı tahmin ediliyor.
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Bu dönemde, 339 milyon 624 bin lira gemi ve liman harcı, 1 milyar 182 milyon 876 bin lira imtiyazname, ruhsatname ve diploma harcı, 10 milyon 358 bin lira vergi yargısı harcı tahsilatı planlanıyor.

Gelecek yıl, "diğer harçlar" başlığı altında 48 milyar 511 milyon 397 bin liralık gelir sağlanması öngörülüyor. Diğer harçlar arasında, 2 milyar 307 milyon 96 bin lira gelir öngörülen yurt dışı çıkış harcı, 552 milyon 888 bin lira ile özel güvenlik harçları ve 170 milyon 39 bin lira ile Türk uluslararası gemi sicil kayıt ve tonaj harçları gibi kalemler yer alıyor.

2024 bütçesine göre toplanacak harçlar ve tutarları şöyle:

Harçlar

Bin lira

Yargı harçları

33.938.855

Noter harçları

9.852.593

Tapu harçları

137.101.272

Pasaport ve konsolosluk harçları

14.494.645

Gemi ve liman harçları

339.624

İmtiyazname, ruhsatname ve diploma harçları

1.182.876

Trafik harçları

8.074.881

Diğer harçlar

48.511.397

Vergi yargısı harçları

10.358

Toplam

253.506.501

 

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