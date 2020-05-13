Devletin desteklediği hayvan yetiştiricilerinde hedef Kovid-19 sürecinde üretimi artırmak

ARDAHAN (AA) - GÜNAY NUH - Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkan Yardımcısı Yunus Baydar, aldıkları desteklerle daha fazla üretim yaparak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecini fırsata çevirmek istediklerini belirtti.

Yunus Baydar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19'un dünyada ve Türkiye'de birçok dengeyi etkilediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu süreci fırsata çevirme noktasındaki sözlerini hatırlatan Baydar, "Birlik olarak Cumhurbaşkanımızla aynı düşüncedeyiz ve bu süreci sonrasında fırsata çevirmek istiyoruz. Daha fazla üretim yaparak ülkemizin ekonomisine daha fazla katma değer sunmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Baydar, Kovid-19 sürecinde üretimin öneminin daha iyi anlaşıldığını belirterek, "Yerli olarak ortaya çıkan, yerli olarak üretilen ürünlerin ne kadar önemli olduğunu gördük. Dışarıya bağımlı olmadan, üretilen meyvenin bile bugün bizim için can simidi olduğunu gördük." ifadelerini kullandı.

- "Destekler aksatmadan yapıldı"

Hükümetin bu süreçte gereken destekleri aksatmadan yaptığını anımsatan Baydar, şunları kaydetti:

"Son olarak buzağı destekleme ödemesi yapıldı. Üreticilerimizin hesaplarına yatmaya başladı. Sadece Ardahan'da 50 milyon liraya yakın destekleme ödemesi yapıldı. Devlet desteklemeleri, hayvancılık ve üretim için önemli bir katkı. Üreticimiz bu süreçte üretimin aksamaması için gayret ediyor. Devlet de gerekli desteği veriyor. Biz diyoruz ki illaki yerli üretim. Yerli üretimin artmasıyla komşu ülkelere pazarlama da söz konusu olacak."

Salgın sürecinde Türkiye'nin hiçbir sıkıntı yaşamamasının gurur verici bir durum olduğunu anlatan Baydar, "Hiçbir ürün 'yok'a girmedi. Neden? Çünkü Türkiye üretimiyle kendine yetebilecek düzeyde bir ülke. Fakat bunun sürdürülebilir olması gerekir." dedi.

Baydar, yerli üretimin artırılmasıyla hem kendilerinin daha fazla kazanç elde edeceğini hem de maliyetlerin aşağıya çekilmesiyle daha çok insana bunların ulaşmasının mümkün olacağını söyledi.



