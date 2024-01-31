Devlet yaparsa yasal vatandaş yaparsa suç! Bu ne yaman çelişki?

Mirathaber’de yer alan yorum habere göre;

Bu operasyonlar Samsun, Adana, Uşak merkezli 25 ilde eş zamanlı olarak ‘Sibergöz-21’ kod adlı operasyon düzenlendi.

1 MİLYAR 224 MİLYON 768 BİN TL’LİK İŞLEM HACMİ

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen operasyonlar kapsamında 156 şüpheli yakalandı. Aynı zamanda 15 paravan şirket tespit edildi.

MASAK ile koordineli olarak yürütülen operasyonlarda hesap hareketleri incelendi. Para trafiği incelendiğinde şüpheliler ve şirketlerin banka ve kripto varlık hesaplarında yasa dışı bahisten kaynaklı yaklaşık 1 milyar 224 milyon 768 bin TL işlem hareketleri belirlendi.

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İSLAMİ YÖNETİMLERİN İHTİŞAMI

Allah, Kur’ân ile haram kıldığı örneğin faizi, evlilik dışı cinsel ilişki olan zinayı ve her bir türü ile kumarı yasaklamış, Müslümanlara haram kılmıştır. (Maide 90; İsra 32)

Seçim yöntemiyle seçilerek yönetime gelecek İslami yönetimler Allah’ın haram kıldıklarını helâl kılamaz ve devlet adına meşrulaştıramaz. Böylece bazı insanların diğer insanları sömürmelerine ortam hazırlayamaz.

Yani haramları, şahışlar gibi devlet de helâ kılıp yasallaştıramaz.

LAİK DEVLETİN AHLAKI

Laik devletlerin ise ahlakı yoktur. Vatandaşlara yasaklanan bazı eylemler, devlete hak görülür. Devlet kendisine helâl gördüğü bazı işleri vatandaşlarına yasaklayabilir.

Mesela Türkiye’de Devlet varlıklarını onayladığı Bankaların faizli işlemler yapmalarını onaylar. Ama tefecilikle suçladığı vatandaşlara faizcilik yaptırmaz.

Zinayı yasaklamayan devlet, zinanın ruhsat verdiği genel evlerde ve beş yıldızlı otellerle yapılmasında sakınca görmez. Üstelik vergi alır. Ama vatandaş yasa dışı organize ile kadınları pazarlarsa ahlâk zabıtası kesilir. Ahlâkî! baskınlar yapar.

Kumar da böyledir. Devlet Milli Piyango, At Yarışları, İddaa, Loto ve ruhsat verdiği kumarhaneler gibi yollarlar kumarı yasallaştırır ve vergi alır. Ama kendi bilgisi ve ruhsatı dışında kumar oynattırmaz.

Haberimizde görüldüğü gibi yasa dışı diyerek bahisler oynatılmasını suç sayar. Cezalandırır.

Hulâsa faizci, zinacı ve kumarcı devlet adalet ve merhamet tevzi edebilir mi?