Devlet verdi onlar yedi

Buğra Kardan İstanbul

Türkiye’yi dünyanın önde gelen ekonomilerinden biri hâline getiren AK Parti hükümetleri, ülkenin her yerine hizmet götürdü. Bu hizmetlerle CHP’nin yönetiminde olan İstanbul, Ankara ve İzmir de yeni çehreye büründü. 3 büyük şehre 2002’den bu yana 3 trilyon 188 milyar 967 milyon lira yatırım yapıldı. İstanbul’a 1 trilyon 649 milyar lira, Ankara’ya 1 trilyon 91 milyar lira, İzmir’e 448 milyar 967 milyon lira kaynak aktarıldı. İstanbul’a arada bir uğrayan Ekrem İmamoğlu’nun, Ankara’da icraatı olmayan Mansur Yavaş’ın, İzmir’de şatodan dışarı çıkmayan Tunç Soyer’in açığı kapatıldı. 3 büyük şehrin ulaşım, imar sıkıntıları giderildi. Vaktinin önemli bölümünü tatil beldelerinde ya da içkili mekânlarda geçiren, 16 milyonun parasını pulunu çarçur eden İmamoğlu’nun aklının havsalasının alamayacağı eserlere ortaya koyuldu. Yavaş ve Soyer’i şaşırtan projelere start verildi.

Yalanları çürütüldü

CHP’li belediye başkanlarının “Ankara’dan yardım alamıyoruz”, “İktidar tarafından engelleniyoruz” iddiaları ise bütçe rakamlarıyla yalanlandı. 2023 merkezi yönetim bütçesinden aldığı 93.2 milyar lirayı çarçur eden İmamoğlu’nun, 75.2 milyar lirayı verimli kullanamayan Yavaş’ın, 26 milyar lirayı har vurup harman savuran Soyer’in algı oyunları havada kaldı. Araştırmacılarca CHP’li belediye başkanlarında bahanenin de yalanın da bitmediğine dikkat çekilerek, “Bunlarda hizmet Hak getire. İmamoğlu, Yavaş ve Soyer önemli örnek. Bu üçü yan gelip yattı. İstanbul, Ankara ve İzmir için çalışan ise hükümet oldu” yorumunda bulunuldu.

Bunlar hizmet özürlüler

Akit’e konuşan gazeteci-yazar Ekrem Kızıltaş CHP’li belediyelerin hizmetle alâkaları olmadığını belirterek, şunları dile getirdi: “İstanbul’da da Ankara’da da İzmir’de de çakılı çivi yok. CHP’li belediyelerde hizmet gibi bir dert yok. Ne var? Bol bol bahane, algı oyunu ve reklam var. CHP, belli yerlerde seçimleri alıyor. Oralarda ciddi manada hizmete gerek yok. Buralarda çöp toplamak, yerleri süpürmek yeterli. Ancak metropollerde durum böyle değil. Metropollerde varlıklı aileler gibi yoksul aileler de var. Buralarda yoksul ailelerle ilgilenmek gerekliliktir. Ulaşımı toplu hâle getirip rahatlatmak, iyi durumda olmayan ailelere hizmet vermek yahut yardım etmek de zaruridir. CHP’de böyle bir alışkanlık yok. CHP’li belediyelerce Ankara’dan gelen paranın hizmet yerine tanıtım, reklam, konser ve heykele harcandığını da müşahede ediyoruz. Bakın İzmir’de öteden beri, İstanbul ve Ankara’da ise 2019’dan beri hizmet yok. Neyse ki merkezi hükümet var ve CHP’li belediyeler tarafından yapılmayanları yapmaya çalışıyor. CHP’lilerce yönetilen illeri diğer şehirlerden geri bırakmamak için didiniyor. İstanbul’da olanlar belli. ‘Çok şey yaptım’ diyen şahsın 3-5 kreş açmak, süt dağıtmak gibi paliyatif faaliyetlerden ileri gidemediği müşahede ediliyor. Bu şahsın büyük projeleri durdurduğu, ulaşımı geri bıraktığı, kazılan tünelleri doldurduğu malum.”

Boşluğu hükümet kapatıyor

Gazeteci-yazar Mustafa Albayrak da şunları kaydetti: “CHP’li belediyelerin boşluklarını AK Parti hükümetleri kapattı. İmamoğlu, Yavaş ve Soyer’in yapmadığını AK Parti hükümetleri yaptı. İmamoğlu, çıkıp hükümetin başlattığı ve nihayete erdirdiği metro projesini kendi tamamlamış gibi sundu. Demek ki AK Parti’nin eserlerini daha iyi anlatması, tanıtması gerekiyor. Burada PR çalışması öne çıkıyor. İstanbul gibi İzmir’de de hükümetin projesine çökmeye kalkanlar oldu. Böyle bir şey olur mu? Bundan kurtulmanın yolu belli. Halk inisiyatif alacak. 3 büyük şehirde yönetimi Cumhur İttifakı’na verecek. İzmir için Hamza Dağ’ın güzel projeleri ve vaatleri var. Bir imkân verilirse AK Parti, İzmir’in idaresini alırsa bambaşka bir tabloyla karşılaşılır. İzmir, hizmetin tadına varır ve AK Parti’yi bırakmaz. Ankara’da karşımızda 2019 seçimlerinden hasbelkader galip çıkan Mansur Yavaş var. Yavaş’ın yanlıları ‘İcraatta bulunmamış ama çalıp çırpmamış’ diyorlar. Böyle belediye başkanı olmaz. Çalıp çırpmamak bir başarı değil, olması gereken bir şey. Burada mühim olan ‘Yavaş Ankara için ekstra ne yapmış’ sorusuna cevap vermek, veremiyorlar. 50 kilometre metro vaat etmiş lâkin 1 kilometre yapmış. İmamoğlu’nun da gerisinde kalmış. Ankara’da da Turgut Altınok’un başarıları ortada. Ben Ankara’nın bu imkânı kaçıracağına inanmıyorum. Altınok, Keçiören’de güzel hizmetler vererek kendini kanıtlamış biri. İstanbul’da ise halk hakikati anladı. ‘İstanbul nimet nimet’ diyenlerin şehri ne duruma getirdikleri belli. Ben onun için İstanbul’da seçimleri Murat Kurum’un net şekilde alacağı kanısındayım.”

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