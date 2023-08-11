Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olan Tamer Karadağlı'ya muhalefetten hakaret yarışı!

Karadağlı hakkındaki gelişme muhalefeti rahatsız etti.

Karadağlı'yı hedefe koyanlardan biriside CHP'li Ali Mahir Başarır oldu.

Dünya görüşü hoşuna gitmeyince 'sanatçı değil'!

"Ülkemiz kültürel bir erozyona uğratılıyor. Dün Resmi Gazete'de bir atamayı gördük. Tamer Karadağlı'nın Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olduğunu gördük." diyen Başarır, önce Karadağlı'nın sanatına dil uzattı:

Anadolu'ya, ülkemize tiyatroyu, sanatı, taşıyan, sevdiren bir kurumdan bahsediyoruz. Yaklaşık 3 bin personeli var bu kurumun. Çok değerli sanatçılar, yöneticiler var. Kuruma bağlı yöneticiler var. Bir sefer; Tamer Karadağlı'nın bu kurumla hiçbir ilgisi yok.

Ali Mahir Başarır, Karadağlı için kullandığı çirkin ifadelere şöyle devam etti:

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Beyefendi Saray'ı çok seviyor. Birden döndü. Düne kadar Gezi'deydi, bugün Gezi karşıtı. Düne kadar muhalifti, bugün Saray'ın yanında. Olmaz, tiyatroda, sanatta bari bunu yapmayın. Bir düşünün 1949'da kim vardı? Muhsin Ertuğrul vardı. Oradan buraya geldik biz. Sanata, sanatçıya, bu kurumlara dokunmayın.