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Yerel Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü sözleşmeli 121 personel alacak
Yerel

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü sözleşmeli 121 personel alacak

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 121 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Yeniakit Publisher
2023-01-16 02:28:00 -
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü sözleşmeli 121 personel alacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere koruma ve güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi, şoför, aşçı, bahçıvan ve büro personeli alınacak.

Adayların 2022 KPSS (B) grubundan ön lisans mezunları için KPSSP93, lisans mezunları için KPSSP3, ortaöğretim (lise ve dengi) mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 ve daha yüksek puan alması gerekiyor.

Başvurular sonrası en yüksek puandan başlanarak yapılacak sıralama neticesi alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday asil olarak, üç katı kadar da yedek aday belirlenecek.

Başvurular 16 Ocak tarihinden itibaren 15 gün içerisinde "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" internet sitesi üzerinden alınacak.

Başvuru şartları ve aranan niteliklere ilişkin bilgiler "www.devtiyatro.gov.tr" internet sitesinde yer alacak.

Kaynak: AA

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