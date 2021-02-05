  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Devlet Tiyatroları 119 personel alacak
Ekonomi

Devlet Tiyatroları 119 personel alacak

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Merkez ve taşra teşkilatı İstanbul, İzmir, Adana, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Konya, Sivas, Trabzon ve Van Tiyatro Müdürlüklerinde görev yapmak üzere sınavla 119 personel alacak.

Yeniakit Publisher
2021-02-05 14:08:00 -
Devlet Tiyatroları 119 personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilanda “Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Merkez ve taşra teşkilatı İstanbul, İzmir, Adana, Antalya,  Diyarbakır, Erzurum, Konya, Sivas, Trabzon ve Van Tiyatro Müdürlüklerinde görev yapmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin  B fıkrası uyarınca 6/6/1978  tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-8 inci maddesi kapsamında ve Esasların ekli 5 sayılı cetvelinde yer alan unvanlarda görev yapmak üzere, aşağıda belirtilen branş ve sayıda sözleşmeli sanatçı (Aktör/Aktrist), Dekoratör (Sahne Tasarımcısı), Kostüm Kreatörü, Sahne Üstü ve Sahne Gerisi Hizmetlerde görev yapacak personel alınacaktır” denildi.

Sınav başvuru formları Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın www.ktb.gov.tr ve www.devtiyatro.gov.tr internet adreslerinden temin edilebilecek.

Sınavlar, Devlet Tiyatroları Macunköy Sosyal Tesisleri Gimat/ANKARA  adresinde bulunan Orhan Asena Deneme Sahnesinde ve atölyelerde yapılacaktır.

Sınavlar, yapılacak başvuru sayısına göre; sınav tarihleri ve adayların branşlarına göre hangi gün sınava girecekleri www.ktb.gov.tr ve www.devtiyatro.gov.tr   adreslerinde ilan edilecektir.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Milletin parası ile cebini dolduranlar milletin değerlerine hakaret edenlere destek veriyor: Yemek Sepeti'nin CEO'sundan mesaj var
Gündem

Milletin parası ile cebini dolduranlar milletin değerlerine hakaret edenlere destek veriyor: Yemek Sepeti'nin CEO'sundan mesaj var

Milletin parası ile cebini dolduran Yemek Sepeti'nin kurucu ortağı ve CEO'su Nevzat Aydın, milletin değerlerine hakaret edenlere destek verd..
Savaşın ayak sesleri! 'Rusya karşısında boyun eğmeyeceğiz'
Dünya

Savaşın ayak sesleri! 'Rusya karşısında boyun eğmeyeceğiz'

ABD Başkanı Joe Biden, Trump dönemine atıf yaparak, "Rusya'nın agresif eylemleri karşısında ABD'nin boyun eğdiği günlerin sona erdiğini" bel..
Bakan Soylu'dan sosyal medya tepkisi: Emperyalizmin bu oyuncağı insanlığı teslim alamaz
Gündem

Bakan Soylu'dan sosyal medya tepkisi: Emperyalizmin bu oyuncağı insanlığı teslim alamaz

Sosyal medya platformu Twitter'ın LGBT'yi koruyarak Türkiye'de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gibi birçok ismin twitlerine sınırlama getirme..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay