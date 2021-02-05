Devlet Su İşleri 12 avukat alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre adaylar en son 24 Şubat 2021 Çarşamba günü saat 24.00’e kadar müracaatlarını gerçekleştirebilecek. Başvurular, elektronik ortamda https://personelalimi.dsi.gov.tr adresinden yapılacak olup, kuruma şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

İlan edilen pozisyon sayısı kadar belirlenen aday listesi Kurumun resmi internet sitesinde (www.dsi.gov.tr/duyurular) 26 Şubat 2021 tarihinde ilan edilecek olup adayların e-posta adresine bildirimde bulunulacağından ayrıca tebligat yapılmayacak.

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