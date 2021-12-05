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Ekonomi Devlet, sahte indirimlere karşı harekete geçti
Ekonomi

Devlet, sahte indirimlere karşı harekete geçti

Yıl sonu yaklaşırken çeşitli ürünlerde sözde indirime giden e ticaret sitelerini incelemek için özel ekip kuruldu.

Yeniakit Publisher
2021-12-05 08:27:00 -
Devlet, sahte indirimlere karşı harekete geçti

Yılın son günlerinin yaklaşması ile birlikte e-ticaret şirketleri stoklarını eritmek adına indirim yarışına girerken, Ticaret Bakanlığı da e-ticaretteki gerçek ve sahte indirimleri birbirinden ayırt etmek için düğmeye bastı. Bakanlık tarafından kurulan ve müfettişlerden oluşan özel ekip, “dev, müthiş, şahane, efsane” gibi ifadelerle indirim yapıldığı iddia edilen ürünleri inceleme altına alacak. Ürünün son bir aydaki fiyatını değerlendirmeye alacak olan ekipler, e-ticaret şirketine ceza kesebilecek.

Ekipler, sanal ortamdaki bütün indirim kampanyalarını ve e-ticaret şirketlerini yakın markaja alacak. Satıcı firmanın fiyat oyunu yaparak etiketi yükseltip, ardından yüksek oranlı indirim yapanlara izin vermeyecek. Bu aldatmanın önüne geçebilmek için müfettişler indirim oranı belirlenirken, ürünün son 30 gün içindeki en düşük fiyatını esas alacak.

Aldatıcı reklamlar ve haksız ticari uygulamalar vasıtasıyla tüketicinin ekonomik çıkarlarının zarar görmemesi, can ve mal güvenliğinin tehlikeye girmemesi için tüm önlemleri alan bakanlık, bu kapsamda bakanlık bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu’nu da bu süreçte etkin şekilde kullanacak. Reklam Kurulu da kendisine yapılan indirim şikayetlerini inceleyerek, yaptığı denetimler sonucunda şirketlere reklam yasağı ve idari para cezası uygulayacak.

Çalışmanın detayları ile ilgili geçtiğimiz günlerde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bilgi veren Ticaret Bakanı Mehmet Muş da konuyla ilgili, “Son zamanlarda vatandaşlarımızın yoğunlukla maruz kaldığı indirimli satış reklamları da Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Elektronik ticaret siteleri başta olmak üzere indirimli satış kampanyası düzenleyen firmalar hakkında resen incelemeler yapılmakta ve gerçekçi olmayan indirimlere gerekli idari yaptırımlar uygulanmaktadır” demişti.

Kaynak: Yeni Şafak

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