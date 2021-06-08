Devlet metro yapıyor İBB toprak atıyor!

AK Parti’den CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yönetiminin Sancaktepe-Yenidoğan Metro Hattı için açılan tünel ve şaftların doldurmasına tepki... Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ve AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Malik Ejder Batur, Yenidoğan inşaat alanında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Belediye Başkanı Döğücü, yılların emeğiyle açılmış, belli oranda ilerlemiş ve İstanbul için özellikle Sancaktepe- Yenidoğan için hayati anlamda önem taşıyan bir projenin üstüne toprak döküldüğünü anlattı.

“Bir sürü bahane üretti”

Bu faaliyetin devam etmesine müsaade etmeyeceklerini, çünkü Yenidoğan için bu metronun şart olduğunu ifade eden Döğücü, şunları dile getirdi: “İBB Başkanı ilçemizi ziyarete geldiğinde kendisine buradaki metroyla ilgili beklentileri uzun uzun anlattık. Bir sürü bahane üretti. Geçtiğimiz hafta bir baktık ki hafriyat kamyonlarını sürmüşler, toprağı atmaya başlamışlar. Bu mudur birlikte yönetmek? Bu mudur halkla birlikte yönetmek? Kesinlikle metromuza dokundurtmayacağız, bu metronun devam etmesi için her şeyi yapacağız.”

“Hem yapmıyor hem engelliyor”

Durdurulmuş bir sürü projeleri olduğunu aktaran Döğücü, şöyle devam etti: “Sarıgazi’de zemin altı otopark ve üstüne pazar yapacak alanımız var. Burası İBB’ye tahsis edilmiş, başlatılmış fakat hiçbir şekilde faaliyet gösterilmediği için İBB Meclisi’nden tahsisi kaldırdık. Projesini çizdirdik, bütün hazırlıklarını yaptık fakat büyükşehirdeki karara rağmen buranın başlanmasıyla ilgili dava açtılar. Projeyi kendileri yapamıyor, biz yapacağız dediğimiz zaman dava açarak engellemeye çalışıyorlar. Nedir sizin istediğiniz? Sancaktepe’yi kazanamadık diye Sancaktepe’yi cezalandırıyor musunuz?”

“Müsilaj rezaleti de CHP’nin eseri”

İBB’nin AK Parti yönetiminde olduğu döneme değinen Döğücü, şöyle devam etti: “Hiç gördünüz mü sahillerimizde böyle bir rezalet? Müsilaj, bunun müsebbibi tamamen büyükşehir belediyesidir, İSKİ’nin beceriksizliğidir. İSKİ sadece zam yapmanın derdinde, hizmetin değil. Şu anda yönetim kurullarına yeni yeni seçtirdikleri yüzlerce kişinin maaşlarına ödenek buluyor da iki katı maliyetle süt dağıtırken ödenek buluyorlar da ajansa reklam belediyeciliğine ödenek buluyorlar da metroya mı bulamıyorsunuz kardeşim? Büyükşehir bu kadar mı aciz? ‘Her yere metro, her yerde metro’ diye başladınız. Ne oldu? Fiyasko. Halkımızın bunu çok iyi değerlendireceğine inanıyorum, Yenidoğan’a diyorum ki, bütün STK’larımızla, muhtarlarımızla metromuzun arkasında olacağız, metromuza dokundurtmayacağız.”

“Pişkin Ekrem yönetemiyor”

Batur da CHP’li İBB yönetiminin İstanbul’u 2 yıldır yönetememeye devam ettiğini belirterek şunları dile getirdi: Batur, “Bunu da büyük bir pişkinlikle açıklamaya çalışmaktadır. Biz de il başkanlığı olarak bazı soruları sorma mecburiyetinde hissettik. Büyükşehir belediyesi yönetimine soruyoruz; Bir önceki dönem kendi öz kaynaklarımızla başlattığımız bu metro hattı inşaatını, seçimden önce ‘İstanbul’un kaynakları İstanbul’a yeter’ diyerek yola çıkıp, 2020 mali yılında 6 milyar 800 milyon öz kaynak getireceğinizi vaad edip sadece 2 milyar 800 milyonunu gerçekleştirerek sınıfta kaldığınız öz kaynak yetersizliğinizden mi kapattınız?

“Belediyeyi borç batağına sapladı”

“2 yıl içinde saat gibi çalışan bir İBB’yi borçlandırarak tarihinde ilk kez hukuken borçlanamaz hale getirdiniz ve hukuken borçlanamayacağını bildiğiniz halde ‘Kredi onayı gerçekleşseydi buna devam edebilirdik, bu metro hattını kapatmamamızın sebebi bu kredi onayının gerçekleşmemesidir’ açıklamanız, hizmet belediyeciliğini bir kenara bırakıp, algı, reklam ve ajans belediyeciliğinin yeni bir versiyonu mudur?” İBB Meclisi’nde AK Parti Grubu’nun 2 yıldır İBB’de kaç kişinin işten çıkarıldığını sorduğunu hatırlatan Batur, ancak bu sorunun cevabını alamadıklarını söyledi.

“Projelerimizi çarçur ettiler”

İşten çıkarılanlar arasında özellikle ulaşım ve raylı sistemler konusunda teknik bilgisi yüksek, yetişmiş ciddi sayıda personelin de yer aldığını dile getiren Batur, şöyle devam etti: “Sizin ‘Bu metro hattını geçici iç sahalandırma sorunu nedeniyle kapatmak durumunda kaldık’ açıklamanız bu teknik personeli işten çıkarmanızdan dolayı mı? Yine bizim dönemde yaptığımız şu an işletmekte güçlük çektiğiniz Mahmutbey metro hattında olduğu gibi işletmeyi dahi becerememeniz bu teknik personeli işten çıkarmanızdan mıdır? Bu soruların cevaplarını İBB yönetiminden bekliyoruz.”

