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Spor Devlet korumasındaki çocuklar ulusal spor müsabakalarında 175 kez dereceye girdi
Spor

Devlet korumasındaki çocuklar ulusal spor müsabakalarında 175 kez dereceye girdi

Yeniakit Publisher
2023-09-02 16:02:00 -
Devlet korumasındaki çocuklar ulusal spor müsabakalarında 175 kez dereceye girdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kuruluşlarda koruma ve bakım altında bulunan çocuklar, bu yıl uluslararası spor müsabakalarında 1 gümüş madalya kazandı, ulusal müsabakalarda ise 175 kez dereceye girdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, koruma ve bakım altındaki çocukların ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkarabilmek için çocukları her alanda destekliyor.

Sportif ve sanatsal alanlarda çocukların yeteneklerinin belirlenebilmesi amacıyla üniversitelerle, federasyonlarla, kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapılarak çocukların yetenekleri tespit ediliyor. Çocukların gelişimlerini desteklemek amacıyla bakım ve koruma altında bulunan tüm çocuklar, en az bir spor dalına yönlendiriliyor.

Kuruluşlarda kalan çocuklar güreş, okçuluk, badminton, kempo, halter, boks, bisiklet, dağcılık, kayak, judo, hokey ve koşu gibi çeşitli spor dallarında Türkiye'yi uluslararası müsabakalarda temsil ediyor.

Koruma ve bakım altında olan 20 milli sporcu bulunuyor

2023 itibarıyla Bakanlığa ait kuruluşlarda koruma ve bakım altında olan toplam 20 milli sporcu bulunuyor. 18'i kız çocuk, ikisi erkek çocuk olan milli sporcuların 8 farklı branşta dereceleri yer alıyor.
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Ayrıca 56 farklı spor branşında, 766'sı kız, 791'i erkek olmak üzere toplam 1557 lisanslı çocuk sporcu da bakanlığa bağlı kurumlarda kalıyor.

Bakanlığa bağlı kuruluşlarda koruma ve bakım altında bulunan çocuklar, bu yıl uluslararası müsabakalarda 1 gümüş madalya kazandı, ulusal müsabakalarda ise 175 kez dereceye girdi.

Bakanlık, çocukların sportif, sanatsal ve kültürel alanlardaki bilgi, beceri ve başarılarının devam etmesi için çalışma ve işbirliklerini güçlendirerek sürdürüyor.
AA

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