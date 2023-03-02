"Devlet, ilk günden bütün kurumlarıyla deprem bölgesindeydi"

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, devletin, ilk günden itibaren bütün kurumlarıyla deprem bölgesinde olduğunu söyledi.

Karahocagil, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "CHP'nin, milletin dinine, kültürüne, adetine, ananesine düşmanlık; tarihini, geçmişini inkar ile iktidara gelemeyeceğini, yenildiği 15 seçimin sonucunda anlayabildiğini" ifade etti.

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlere değinen Karahocagil, "Bu ülkenin faydasına ne varsa hepsine karşı çıkmak, protesto etmek, engellemek, vatandaşı kandırıp galeyana getirip, onların hayatları ile birebir ilişkili kentsel dönüşüme karşı getirmede ustasınız. Kentsel dönüşümü iptal ettirip, erteletip, sonra da depremde binlerce ölümün birebir nedeni oldukları halde suçu hükümete yıkmada, Cumhurbaşkanı'na yüklemede, muhalefette kalma tecrübesi ile epey mahirler." diye konuştu.

Hükümetin, 100 bin kilometrekare bölgenin depremle yerle bir olmasına, 30 milyar doların üzerinde bir hasara rağmen vatandaşının yanında olduğunu gösterdiğini kaydeden Karahocagil, devletin, AFAD, UMKE, polis, asker, kamu kurum personeli, dernek, vakıf, bütün kurumlarıyla ilk günden itibaren deprem bölgesinde olduğunu belirtti.