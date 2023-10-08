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Gündem Devlet-i Aliyye Ocakları Reyhanlı'da buluşuyor! Siyoniste lanet mitingi..
Gündem

Devlet-i Aliyye Ocakları Reyhanlı'da buluşuyor! Siyoniste lanet mitingi..

Yeniakit Publisher
2023-10-08 23:08:00 - 2023-10-08 23:10:59
Devlet-i Aliyye Ocakları Reyhanlı'da buluşuyor! Siyoniste lanet mitingi..

Abdulhamid Han'ın torunu Kayıhan Osmanoğlu'nun başkanlığını yaptığı Devlet-i Aliyye Ocakları'nın tüm teşkilatı, Hatay Reyhanlı'da buluşacak.

Devlet-i Aliyye Ocakları tarafından tüm vatandaşların davet edildiği büyük miting öncesinde yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Filistinli kardeşlerimizle beraber olduğumuzu belirtmek için, tüm teşkilâtlarımızla birlikte Türkiye'nin Filistine yakın olan güney ucuna, Hatay/Reyhanlı'ya gidiyoruz..

Barış için, Adalet için Filistin için tüm kardeşlerimizi programımıza davet ediyoruz..

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