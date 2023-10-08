Devlet-i Aliyye Ocakları Reyhanlı'da buluşuyor! Siyoniste lanet mitingi..
Abdulhamid Han'ın torunu Kayıhan Osmanoğlu'nun başkanlığını yaptığı Devlet-i Aliyye Ocakları'nın tüm teşkilatı, Hatay Reyhanlı'da buluşacak.
Devlet-i Aliyye Ocakları tarafından tüm vatandaşların davet edildiği büyük miting öncesinde yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
Filistinli kardeşlerimizle beraber olduğumuzu belirtmek için, tüm teşkilâtlarımızla birlikte Türkiye'nin Filistine yakın olan güney ucuna, Hatay/Reyhanlı'ya gidiyoruz..
Barış için, Adalet için Filistin için tüm kardeşlerimizi programımıza davet ediyoruz..
Dünya
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Dünyaya böyle rezil oldular! 'Kadın siviller öldürülüyor' yalanı İsrail'in ilanıyla ortaya çıktı