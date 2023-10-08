Devlet-i Aliyye Ocakları Reyhanlı'da buluşuyor! Siyoniste lanet mitingi..

Devlet-i Aliyye Ocakları tarafından tüm vatandaşların davet edildiği büyük miting öncesinde yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Filistinli kardeşlerimizle beraber olduğumuzu belirtmek için, tüm teşkilâtlarımızla birlikte Türkiye'nin Filistine yakın olan güney ucuna, Hatay/Reyhanlı'ya gidiyoruz..

Barış için, Adalet için Filistin için tüm kardeşlerimizi programımıza davet ediyoruz..