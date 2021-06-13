Devlet hepsini enseledi! Beş yılda 15 baron yakalandı

2021 yılında, 20 tondan fazla uyuşturucu yakalayan Türkiye, uluslararası düzeyde faaliyet gösteren zehir tacirleri ve organize suç örgütü liderlerine de göz açtırmadı. 2016 ila 2021 yılları arasında düzenlenen operasyonlarda bazıları dünyaca ünlü 15 suç örgütü lideri yakalandı. Baron diye tabir edilebilecek bu yabancılardan 1’i Sırbistan, 3’ü Azerbaycan, 8’i Bulgaristan, 1’i Gürcistan ve 1’i de Ukrayna’ya sınır dışı edildi.

Operasyonlarda yakalanan en önemli isim organize suç örgütü lideri Sedat Peker’le de resmi yayınlanan Çetin Gören. Hollanda doğumlu olan Gören bu ülke ile Brezilya arasında faaliyet gösteriyordu. İlk kez Brezilya’da hapse girdi, hapisten kaçtı. 2012 yılında Hollanda, Peru ve Belçika’da tonlarca kokaini ele geçirildi. Yakalanıp cezaevinde kaldıktan sonra serbest kaldı. 2014 yılında Hollanda’da elektronik kelepçesini kırıp sahte pasaportla Türkiye’ye giriş yaptı. İtalya, Brezilya ve Hollanda Gören hakkında kırmızı bülten çıkardı. ‘Padişah’ lakabıyla tanınan Gören’in bu ülkelerde kesinleşmiş 30 yıla yakın hapis cezası var. Türkiye’deyken, yasadışı anlaşmazlıklarında Sedat Peker tarafından korundu. 10 ülkenin polis teşkilatıyla yapılan çalışmalar sonucunda 30 Haziran 2020 tarihinde Bataklık Operasyonu kapsamında tutuklandı.

Balkanları kasıp kavurdu

8 Ağustos 2018’de Antalya’da Georgi Andonov adına düzenlenmiş sahte Makedonya pasaportu ile yakalanarak Sırbistan’a gönderilen Jovan Vukotic de tanınmış suç örgütü liderlerinden. Vukotic, Özellikle Sırbistan, Karadağ, Bosna-Hersek, Yunanistan başta olmak üzere Balkanlarda faaliyet gösteriyordu. ‘Skaljarı’ adı verilen örgütü kurdu. Bir çok kentte ona ait uyuşturucular ele geçirildiği için Avrupa’da da hakkında soruşturmalar vardı.

Binlerce elemanı vardı

‘Guli’ lakaplı Nadir Salifov da Türkiye’de yakalanan boranlardan birisi. Rusya başta olmak üzere Bağımsız Devletler Topluluğu’ndaki meyve-sebze, halı-kilim ithalat pazarını kontrol altında tutuyordu. Ayrıca Rusya ve güdümündeki birçok ülkedeki pazarlar da onun kontrolü altındaydı. Bu pazarların hakimiyetini korumak için diğer mafya grupları ile yaptığı kanlı hesaplaşmalarla adını duyurdu. Çetesini yıllarca cezaevinden yönetti. Rusya, Azerbaycan ve Gürcistan’da hakkında adam öldürme, haraç alma, gasp ve tehdit gibi çok sayıda suçtan dosyası vardı. 2017’de serbest kaldıktan sonra geldiği Türkiye’de 8 Ekim 2018’de yakalanıp Azerbaycan’a deport edildi. Ancak Azerbaycan’da yeniden serbest kalan Salifov, Yunan pasaportu ile Kapıkule Sınır Kapısından yeniden Türkiye’ye giriş yaptı. Türkiye’deki organize suç örgütü lideri Sedat Peker’le de bağlantıları olan Salifov, 20 Temmuz 2020’de Antalya’da kendi koruması tarafından öldürüldü.

7 adamı ile yakalandı

Dimitar Zhelyazkov ise Bulgaristan’da terör estirdi. Uyuşturucu, silah kaçakçılığı, haraç, gasp, tefecilik, kundaklama suçlarına karışan Zhelyazkov, Interpol tarafından çıkartılan Kırmızı Bültenle aranıyordu. 4 Ağustos 2018’de yanındaki 7 adamı ile birlikte İstanbul’da gözaltına alındı. Mahkeme tarafından geçici süre ile tutuklanan Zhelyazkov, 15 Şubat 2019’da Bulgaristan’a sınır dışı edildi. Azerbaycan’daki ‘Janiyev’ suç örgütünün ünlü isimlerinden Jamal Hasanov da Türkiye’de yakalanan baronlar arasındaydı. Nadir Salifov’un kardeşi Mushviq Salifov’a yönelik İstanbul’da farklı tarihlerde suikast eylemi teşebbüsünde bulunmaya çalışmaktan gözaltına alındı ve Azerbaycan’a deport edildi. Ukrayna’da tarafından aranan organize suç örgütü lideri Mykhailo Zotov da İstanbul’da gözaltına alınıp bu yılın şubat ayında ülkesine gönderildi.

Ülkesi bile istemedi

Mindia Lavasoglı Goradze ise Gürcistan tarafından aranan bir isimdi. 1 polis memurunu öldürülmesi ve uluslararası düzeyde hırsızlık şebekesi oluşturmak suçlarından hakkında kırmızı bülten vardı. 30 Temmuz 2019’da gözaltına alınsa da ülkesi Goradze’yi teslim almak için girişimde bulunmayınca Beyaz Rusya’ya sınır dışı edildi.

FETÖ temizlendi operasyon arttı

15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ’cülerden temizlenin emniyet teşkilatı, sadece yabancı baronlara değil Türkiye’deki zehir tacirlerine de aman vermedi. Darbe girişimin andından yakalan uyuşturucu miktarında ciddi artışlar yaşandı. 15 Temmuz sonrasında müdahale edilen uyuşturucu olay sayısın yüzde 57, yakalanan şüpheli sayılarında yüzde 46’lık artış oldu. 2015 yılında yaklaşık 8 ton eroin ele geçirilirken bu sayı 2017’dan itibaren sürekle tırmandı. 2017’de 15, 2018’de 18 ton, 2019 yılında 20 ton, 2020’de ise 20.1 ton ele geçirildi. Uluslar arası düzeyde de 2015 yılında 556 kg kokain ele geçirilirken, 2017’da 959, 2018’de bin 165, 2019’da bin 638, 2020’de bin 954 kilogram kokain ele geçirildi. (Yeni Şafak)