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Devlet destekli tarım sigorta bedelleri 2018 yılında arttı

Devlet destekli tarım sigortalarında toplam sigorta bedeli 2018 yılında yüzde 39,3 arttı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 10:17
Devlet destekli tarım sigorta bedelleri 2018 yılında arttı

Devlet destekli tarım sigortalarında toplam sigorta bedeli 2018 yılında yüzde 39,3 arttı.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 yılı devlet destekli tarım sigortaları verilerini açıkladı. Buna göre; devlet destekli tarım sigortalarında toplam sigorta bedeli 2018 yılında yıllık yüzde 39,3’lük bir artış göstererek 42 milyar 217 milyon 541 bin 73 TL oldu. Branş ayrımında en yüksek yıllık artış yüzde 88,7 oranı ile kümes hayvanları hayat sigortasına ait oldu. Devlet destekli tarım sigortalarında toplam poliçe sayısı ise yıllık yüzde 9,9’luk bir artış ile 1 milyon 756 bin 428 adet olarak gerçekleşti.



Toplam devlet destek prim tutarı yüzde 24 arttı


Toplam prim tutarı yüzde 25,9 artışla 2 milyar 50 milyon 635 bin 88 TL olurken, toplam devlet destek prim tutarı da yüzde 24 artışla 1 milyar 72 milyon 36 bin 127 TL olarak gerçekleşti. Sigorta ettirilen alan (sera dahil) 2018 yılında yüzde 5,9 artış göstererek 24 milyon 742 bin 18 dekar, sigorta ettirilen büyükbaş hayvan sayısı ve küçükbaş hayvan sayısı ise sırasıyla yüzde 59,4 ve yüzde 33,8 arttı.



Toplam ödenen hasar bedeli yüzde 26,5 arttı


Toplam ödenen hasar bedeli branşlara göre incelendiğinde ilk sırayı 723 milyon 949 bin 578 TL bedel ile bitkisel ürünler, ikinci sırayı ise 225 milyon 521 bin 410 TL bedel ile büyükbaş hayvan hayat sigortası aldı. Toplam ödenen hasar bedeli nedenlerine göre incelendiğinde ise 468 milyon 780 bin 791 TL bedel ile dolu olayı ilk sırayı aldığı kaydedildi.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 10:17
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