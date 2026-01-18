  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
PKK Suriye’den kovuluyor Köşeye sıkışan Abdi Şam’a koştu! Şara ile görüşmeye gitti! CHP’li Polat evlere çöktüğünü itiraf etti! Hem arsızlar hem vicdansızlar Bahçeli’den Suriye çıkışı: SDG terör örgütüdür, Suriye Kürtlerini temsil etmemektedir İstanbullu eve hapsoldu: Tipi etkisini artırıyor, yarın daha zor olacak Bakan Kurum 9 şehrin daha kura takvimini açıkladı: Yüzyılın Konut Projesi'nde bu hafta 45 bin konut daha sahibini buluyor Yunan densiz, neden silahlandıklarını açık açık itiraf etti: Tek hedef Türkiye! PYD Eş başkanı SDG’nin sürülmesini Türkiye’ye bağladı Suriye’yi Şam değil Türkiye yönetiyor Gazeteci Fuat Uğur’dan Dilek İmamoğlu’na ‘Kul Hakkı’ Ayarı: ‘Biz sizin fonladığınız o gazeteci kılıklı şahıslardan değiliz’ Çelikkubbe'nin "görünmeyen silahı”gücünü herkese gösterdi. Ejderha oyuna girdi
Kobi Devlet desteğiyle kuruldu! Elektriğin yüzde 80’i artık GES’ten
Kobi

Devlet desteğiyle kuruldu! Elektriğin yüzde 80’i artık GES’ten

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Devlet desteğiyle kuruldu! Elektriğin yüzde 80’i artık GES’ten

Elektrik tüketimi yüksek olan soğuk hava depolarında maliyet baskısı her geçen gün artarken Kırklareli’nde elmaların saklandığı bir tesiste enerji için farklı bir yol seçildi. Çatıya kurulan sistemle birlikte işletmede hem giderler azaldı hem de elektrik ihtiyacının büyük bölümü güneşten karşılanır hale geldi.

Kırklareli’nin Babaeski ilçesine bağlı Kuzuçardağı köyünde elmaların muhafaza edildiği soğuk hava deposu işletmesi, artan elektrik maliyetlerine karşı yenilenebilir enerjiye yöneldi. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında sağlanan hibe desteğiyle tesisin çatısına 348 panelden oluşan Güneş Enerji Santrali (GES) kuruldu.

 

Babaeski ilçesine bağlı Kuzuçardağı köyünde faaliyet gösteren ve elmaların soğuk hava depolarında saklandığı tesis, enerji ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan sağlamak amacıyla yatırım yaptı. İşletme, Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında sağlanan hibe desteğiyle geçen yıl tesisin çatısına 348 panelden oluşan GES kurdu. Tesis, elektriğinin yaklaşık yüzde 80'ini güneşten sağlıyor.

 

"Devlet desteğinin büyük faydası var”

İşletme Müdürü Şahin Solak, artan elektrik maliyetleri nedeniyle yenilenebilir enerjiye yöneldiklerini söyledi.

Sistemin kısa sürede faydasını gördüklerini belirten Solak, soğuk hava depolarının yüksek enerji tüketimi nedeniyle bu yatırımın önemli bir avantaj sağladığını ifade ederek, enerji giderlerinin azaldığını ve elektrik kesintilerinin önüne geçildiğini kaydetti.

 

Elektrik ihtiyaçlarının yaklaşık yüzde 80'ini güneşten karşıladıklarını dile getiren Solak, "Devlet desteğinin yatırım yapma konusunda bize çok büyük faydası var. Bu yatırımı devlet desteği sayesinde gerçekleştirdik." dedi.

Gelecek dönemde panel sayısını artırarak tesisin tüm elektrik ihtiyacını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamayı hedeflediklerini vurgulayan Solak, güneş enerjisinin hem çevreye hem de işletmeye önemli katkı sunduğunu sözlerine ekledi.

KOBİ’ler zorlu yılı ayakta kapattı!
KOBİ’ler zorlu yılı ayakta kapattı!

Kobi

KOBİ’ler zorlu yılı ayakta kapattı!

KOBİ kredilerinde gevşeme sinyali
KOBİ kredilerinde gevşeme sinyali

Kobi

KOBİ kredilerinde gevşeme sinyali

KOBİ’lere nefes aldıran destek! İş dünyası rahatladı
KOBİ’lere nefes aldıran destek! İş dünyası rahatladı

Kobi

KOBİ’lere nefes aldıran destek! İş dünyası rahatladı

KOSGEB’den KOBİ’lere milyarlık finansman!
KOSGEB’den KOBİ’lere milyarlık finansman!

Kobi

KOSGEB’den KOBİ’lere milyarlık finansman!

KOBİ’lerde mezun istihdamına KGF güvencesi
KOBİ’lerde mezun istihdamına KGF güvencesi

Kobi

KOBİ’lerde mezun istihdamına KGF güvencesi

KOBİ’lere 24 projelik dev hamle! 2029’a kadar sürecek
KOBİ’lere 24 projelik dev hamle! 2029’a kadar sürecek

Kobi

KOBİ’lere 24 projelik dev hamle! 2029’a kadar sürecek

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23