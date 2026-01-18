İstanbullu eve hapsoldu: Tipi etkisini artırıyor, yarın daha zor olacak

Öğleden sonraya dikkat: Yağmur yerini kar fırtınasına bırakıyor

Hava sıcaklıklarının hızla 1 dereceye kadar düşmesi beklenen İstanbul'da, öğle saatlerinden itibaren yağışın kara dönüşeceği tahmin ediliyor. Özellikle Başakşehir, Çekmeköy ve Beykoz gibi rakımı yüksek ilçelerde kar yağışı akşam saatlerinde şiddetini artıracak. Kuzeyden esecek rüzgarın hızının saatte 60 kilometreye ulaşmasıyla birlikte hissedilen sıcaklık sıfırın altına inecek.

Pazartesi işe gidecekler dikkat: Gizli buzlanma ve sis uyarısı

19 Ocak Pazartesi günü İstanbulluları sadece kar değil, aynı zamanda dondurucu soğuklar ve yoğun sis bekliyor. Haftanın ilk iş gününde özellikle Anadolu Yakası’nın iç kesimlerinde görüş mesafesinin ciddi oranda düşeceği öngörülüyor.

Yetkililer, yollarda oluşabilecek gizli buzlanmaya karşı sürücüleri uyarırken, ulaşımda aksama yaşanmaması için toplu taşıma araçlarının tercih edilmesini öneriyor.

Silivri beyaz örtüyle kaplandı

Havacity isimli sosyal medya hesabından paylaşılan güvenlik kamerası görüntülerinde, Silivri’de caddelerin şimdiden karla kaplandığı görüldü. Yapılan paylaşımlarda yağış bandının akşam saatlerinden itibaren tüm şehre yayılacağı ve özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığının artacağı belirtildi. Kar yağışının en yoğun Çatalca, Arnavutköy, Şile ve Ümraniye hattında hissedilmesi beklenirken; Beşiktaş, Kadıköy ve Bakırköy gibi sahil kesimlerinde ise yağışın daha çok sulu kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.