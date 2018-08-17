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Devlet desteği nohut ekimini 8 kat artırdı

Diyarbakır’da son yıllarda devletin verdiği destek ve yeni çeşitlerin çiftçinin hizmetine sunulması sayesinde nohut ekim alanlarında ciddi artış oldu.

17 Ağustos 2018 Cuma 10:25
Devlet desteği nohut ekimini 8 kat artırdı

Çiftçi kayıt sistemine göre, 3 yıl önce yaklaşık 18 bin dekar alanda nohut üretimi yapılan ilde, bu yıl 151 bin dekarı aşkın alanda ekim gerçekleşti. Geçen yıl 13 bin 110 ton nohut üretimi yapılan kentte, bu yıl ÇKS verilerine göre yaklaşık 27 bin tonluk üretim gerçekleşmesi öngörülüyor. Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, nohutun iyi para etmesi ve verimin iyi olması sayesinde çiftçinin nohuta yöneldiğini, nohut tarımının çok kârlı hale geldiğini vurguladı.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 10:25
  1. Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar
  2. nohut
  3. devlet desteği

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