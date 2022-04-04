Devlet desteği çiftçinin yüzünü güldürdü

Tarım ve Orman Bakanlığının bitkisel üretim alanında uyguladığı "tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi projesi" çerçevesinde atıl araziler üretime kazandırılıyor. Uygulanan bu proje sayesinde Kırıkkale için stratejik öneme sahip olan ürünlerin üretiminde verim ve kalitenin yükseltilmesi, yeni geliştirilen verimli ve üstün özellikli çeşitlerin tarıma kazandırılması öngörülüyor.

Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresinin de katkılarıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere, yüzde 75 hibeyle toplamda 500 ton tohum dağıtıldı. 30 bin dekarlık tarım arazisine dağıtımı yapılan yağlı ayçiçek, çörekotu, kuru fasulye, makarnalık ve bisküvilik sertifikalı tohum ekilecek. Üretime kazandırılan tarım arazileri sayesinde, şehrin ve çiftçinin ekonomisine de katkı sağlanması hedefleniyor.

Törende konuşan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, tarımla uğraşmanın bir millet için hem kalkınma hem de milli güvenlik meselesi olduğunu belirtti. Tekbıyıkoğlu, 500 bin kilogramlık tohumunun 30 bin dekarlık alana usulüne uygun olarak kaliteli bir ürüne dönüşeceğini söyledi.

"Tohumculuk Desteği Faaliyetine Başladık"

Tekbıyıkoğlu, "Tarımla uğraşmak bir millet için hem kalkınma vesilesidir hem de bir milli güvenlik ve stratejik bir olgudur. Şimdi bizde bu çerçevede hem valiliğimizce hem de Tarım Bakanlığının bu projeye destek olmasıyla beraber yaklaşık 3,5 milyon liralık bir bütçeyle vatandaşımızın yüzde 75 hibe vererek ve stratejik ürünleri de belirleyerek bir tohumculuk desteği faaliyetine başladık" diye konuştu.

"500 Bin Kilogramlık Tohum 30 Bin Dekar Alanda Kaliteli Ürüne Dönüşecek"

Geçen yıl ciddi oranda kuraklıklar yaşandığını anlatan Tekbıyıkoğlu, "Bu münasebetle 123 üreticimize 10 bin 500 kilogram kadar çörek otu, 125 üreticimize 10 bin kilogram kadar kuru fasulye tohumu, 150 üreticimize bin 750 kilogram yağlı ayçiçeği tohumu, 300 üreticimize 150 bin kilogram kadar makarnalık tohum, 650 üreticimize de 300 bin kilogram kadar bisküvilik buğday tohumunu çiftçimiz ile buluşturmaya gayret edeceğiz. Burada tarım alanlarımızın mümkün olduğu kadar etkin bir şekilde kullanılmasına çok önem veriyoruz. Bu faaliyetimizle beraber yaklaşık 500 bin kilogramlık tohum 30 bin dekar alanda usulüne uygun bir şekilde kaliteli bir şekilde ürüne dönüşecek. Geçen senelerde bölgemizde çok önemli kuraklıklar yaşandı. İnşallah bu sene yağan bereketli yağışlarla beraber aşacağımızı tahmin ediyoruz. Ben çiftçimize hayırlı kazançlar diliyorum" şeklinde konuştu.

Geçen yılki kuraklıktan dolayı buğday ve arpadan verim alamadıklarını ifade eden çiftçi Ejder Ateş, geçen yılki hibe olarak dağıtılan çörek otundan zarar etmediklerini söyledi.

Törene, Vali Yardımcısı Ahmet Sait Kurnaz, İl Genel Meclis Başkanı Murat Çaykara, kurum müdürleri, kaymakamlar ve çiftçiler katıldı.