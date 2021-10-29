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Dünya Devlet başkanının aldığı 'gizli kredi' başına bela oldu
Dünya

Devlet başkanının aldığı 'gizli kredi' başına bela oldu

Mozambik Devlet Başkanı Filipe Nyusi'ye, ülkesi tarafından alınan ve geri ödenmeyen çok sayıda "gizli kredi" nedeniyle İngiltere'de dava açıldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-29 23:38:00 -
Devlet başkanının aldığı 'gizli kredi' başına bela oldu

Mozambik basında çıkan haberlere göre, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli firma tarafından yapılan açıklamada, Nyusi'nin "2014 başkanlık seçim kampanyasını finanse etmek de dahil olmak üzere kendisine yapılan ödemeler" ile ilgili iddialar nedeniyle 19 Ekim'de Londra mahkemesine celbi istendi.

Açıklamada ayrıca Nyusi "Mozambik'teki projelerin yaratılması ve ardından sabote edilmesinin merkezi olmakla" suçlandı.

Nyusi, savunma bakanı iken de çeşitli "gizli ödemeler" aldığı iddiasıyla yargılanıyor.

​​​​​​​Nyusi'nin İngiliz Yüksek Mahkemesinde görülen davaları 20 Mayıs'ta, eski Cumhurbaşkanı Armando Guebuza'nın oğlu ve aynı zamanda davadaki 19 sanıktan biri olan Ndambi Guebuza ile başlamıştı.

Guebuza iki yıldır hapiste ve Mozambik'te 33 milyon dolarlık rüşvet aldığı iddiasıyla yargılanıyor. Guebuza, geçen ay, Nyusi'nin Mozambik kamu firmaları tarafından 2013 ve 2014 yılları arasında alınan 2 milyar doları aşan gizli uluslararası kredilerle ilgili bir projede "konuşacak doğru kişi olduğunu" söylemişti.

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