  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Devlet başkanı istifa etti, o ülkede büyük sevinç yaşandı
Dünya

Devlet başkanı istifa etti, o ülkede büyük sevinç yaşandı

Peru'da Devlet Başkanı Martin Vizcarra'nın 11 Kasım'da görevden alınmasının ardından geçici devlet başkanlığı görevine gelen Manuel Merino, istifa etti.

Yeniakit Publisher
2020-11-15 21:45:00 -
Devlet başkanı istifa etti, o ülkede büyük sevinç yaşandı

Peru'da Devlet Başkanı Martin Vizcarra'nın 11 Kasım'da görevden alınmasının ardından geçici devlet başkanlığı görevine gelen Manuel Merino, istifa etti.Peru basınındaki habere göre, Merino, göreve gelmesinin ardından 2 kişinin öldüğü, 100'den fazla kişinin yaralandığı sokak gösterilerinin ardından, Kongre'nin de istifasını talep etmesi üzerine, canlı yayında yaptığı konuşmayla istifa ettiğini duyurdu.

Kongrenin, istifa etmezse görevinden azletmekle tehdit ettiği Moreno, televizyonda yaptığı açıklamada, "İstifamın, Peru halkı tarafından kabul görmesini istiyorum." ifadesini kullandı.

Hafta başından bu yana Merino'nun görevi bırakmasını talep eden binlerce Vizcarra destekçisinin Lima'daki San Martin Meydanı ve Albancay Caddesi'ndeki gösterilerinde çıkan olaylarda 2 kişinin ölmesi üzerine, kabinedeki 18 bakandan 13'ü görevlerini bıraktı.

Merino'nun istifası, Peru sokaklarında sevinçle karşılandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çok Güzel Hareketler 2'de büyük rezillik! Vatandaşlar tepki üstüne tepki gösterdi
Medya

Çok Güzel Hareketler 2'de büyük rezillik! Vatandaşlar tepki üstüne tepki gösterdi

Kanal D'de ekranlara gelen Çok Güzel Hareketler 2 programındaki Cadılar Bayramı övgüsü vatandaşların tepkisine neden oldu.
Erdoğan'ın çağrısı sonrası 3 dünya devi harekete geçti! Flaş Türkiye hamlesi
Ekonomi

Erdoğan'ın çağrısı sonrası 3 dünya devi harekete geçti! Flaş Türkiye hamlesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerli ve yabancı yatırımcılara çağrısına cevap geldi. Üç büyük firma Türkiye'de yatırım yapmak için harekete geçti...
Putin çılgına dönecek! Ermeni belgeleri sızdı
Dünya

Putin çılgına dönecek! Ermeni belgeleri sızdı

Ermenistan'dan sızdırılan belgeler, dünya gündemini uzun süre meşgul edebilir. Belgelerde, 2016-2019 yılları arasında Ermenistan'ın Suriye'y..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay