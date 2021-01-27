  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Devlet Başkanı halkını uyardı: Eğer beyaz adam aşı bulabiliyor olsaydı...
Dünya

Devlet Başkanı halkını uyardı: Eğer beyaz adam aşı bulabiliyor olsaydı...

Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli, halkını koronavirüs aşılarına karşı uyararak, beyaz adamın aşı bulabilseydi AIDS için aşı bulabileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-01-27 21:36:00 -
Devlet Başkanı halkını uyardı: Eğer beyaz adam aşı bulabiliyor olsaydı...

Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli, halkı yabancı devletlerin ürettiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarına karşı uyararak, "Eğer beyaz adam aşı bulabiliyor olsaydı şimdiye kadar AIDS için aşıyı bulmuş olmalıydı." dedi.

The Citizen gazetesinin haberine göre, Geita bölgesindeki kent ormanının açılışında konuşan Magufuli, herhangi bir toplu aşılamaya başlama kararının ciddi şekilde düşünmeden alınamayacağını, bu aşıların ancak Tanzanyalı uzmanlarca onaylandıktan sonra kullanılabileceğini söyledi.

Ülkesinde Kovid-19 salgını olmadığını yineleyen Magufuli, "Aşılar tehlikelidir. Eğer beyaz adam aşı bulabiliyor olsaydı şimdiye kadar AIDS için aşıyı bulmuş olmalıydı, veremin aşısını, sıtmanın aşısını..." ifadesini kullandı.

İsmini vermediği bir ülkede rahim kanseri olmaması için küçük kız çocuklarının aşılandığını ve bu kişilerin sonrasında kısır kaldığını ileri süren Magufuli, "Sağlık Bakanlığı, her aşının ülkemiz için iyi olmadığını bilmek zorunda. Tanzanyalılar, aşı denemelerinde kullanılmama konusunda dikkatli olmak zorunda." dedi.

Kovid-19 vakalarına ilişkin verileri kamuoyuyla paylaşmayan Tanzanya, Madagaskar'ın Kovid-19'a karşı geliştirdiği bitkisel ilacı satın alan ilk ülkelerden biriydi.

Magufuli'nin daha önce laboratuvara gizlice insan isimleri vererek hayvan, meyve ve yağ örnekleri gönderdiğini ve bir papaya ve keçinin sonuçlarının pozitif çıktığını söylemesi ülkede gündem olmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Karekod nedir, nasıl oluşturulur? Karekod nerelerde kullanılır?
Teknoloji

Karekod nedir, nasıl oluşturulur? Karekod nerelerde kullanılır?

Hayatımızda çokça defa karşılaştığımız karekodlar artık mezarlarda bile kullanılmaya başlandı. Ölen kişinin yakınları, kişinin biyografisini..
Biden gelir gelmez ABD Merkez Komutanlığı'ndan skandal paylaşım!
Gündem

Biden gelir gelmez ABD Merkez Komutanlığı'ndan skandal paylaşım!

ABD Merkez Komutanlığı tarafından, terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG’nin omurgasını oluşturduğu SDG için yapılan paylaşım dikkat çekti...
Cahit Özkan, Yargı reform paketine ilişkin açıklamalarda bulundu: Gayrimüslimlerin kutsal bayramları resmi tatil olacak
Gündem

Cahit Özkan, Yargı reform paketine ilişkin açıklamalarda bulundu: Gayrimüslimlerin kutsal bayramları resmi tatil olacak

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan 128 kanunda değişiklik öngörülen yeni Yargı reform paketine ilişkin açıklamalarda bulundu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay