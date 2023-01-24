Devlet Bahçeli'yi kızdıran soru! 'Beni dinlememişsiniz’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısı sonrası TBMM koridorundan geçerken gazetecilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Amerika’nın Sesi radyosunun Ankara muhabiri Yıldız Yazıcıoğlu, Bahçeli’ye mikrofon uzatarak, “Erdoğan’ın üçüncü kez aday olamayacağı tartışılıyor, Meclis’te karar alınmazsa… Görüşleriniz nedir acaba?” diye sordu. Bahçeli, Yazıcıoğlu’na, “Siz ben dinlememişsiniz galiba o anlaşılıyor” diye yanıt verdi.

“İşine bak, hadi”

Bahçeli'yi aklınca kızdırmak isteyen muhabir, Bahçeli’ye bu kez “Sinan Ateş cinayetinde MHP’ye yönelik suçlamalar…” diye bir soru yöneltecekken MHP lideri araya girerek “İşine bak, hadi” dedi.