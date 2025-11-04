  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Bakan Şimşek Ekim ayı enflasyon verilerini değerlendirdi “Gıda kaynaklı geçici bir şok yaşadık”

Hani millet açtı aç! Vatandaşın bankadaki parası uçuşa geçti

6 bin fabrikada 250 bin kişiye iş

Bakın öyle çakallar ki, o Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi öyle çakal ki…

Devlet Bahçeli'den Demirtaş açıklaması

İstanbul’da ev ev gezip İsrail yanlısı broşür dağıttılar! Kimlikleri herkesi şaşırttı

Fatih Erbakan Akit TV'de gündemi değerlendirdi! 'İslam birliği kurulsa İsrail bunları yapmaya cesaret edemez'

Bahçeli’nin sözleri siyaset koridorlarını hareketlendirdi! Herkes bu mesajın altındaki ayrıntıyı konuşuyor!

Trump barış istiyorsa Filistin’i tanısın

Trump’ın desteği eriyor mu? Açıklanan rakamlar siyaset sahnesini sarsacak gibi
Gündem Devlet Bahçeli'nin sözleri sonrası Selahattin Demirtaş'tan açıklama
Gündem

Devlet Bahçeli'nin sözleri sonrası Selahattin Demirtaş'tan açıklama

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Devlet Bahçeli'nin sözleri sonrası Selahattin Demirtaş'tan açıklama

HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sözlerine cevap verdi. İşte Demirtaş'ın açıklaması...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ‘tahliyesi hayırlara vesile olacaktır’ dediği HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan açıklama geldi.

Demirtaş şu ifadeleri kullandı:

Merhabalar

Sayın Devlet Bahçeli, bugünkü grup toplantısında cesurca tabuları yıkmış, korkulara teslim olarak barışın inşa edilemeyeceğini göstermiştir. Kendisini yürekten kutluyor, içtenlikle teşekkür ediyorum.

Yine Sayın Özgür Özel de erdemli bir tavırla, özeleştirel yaklaşarak başka bir cesaret örneği sergilemiştir. Kendisini de yürekten kutluyor, içtenlikle teşekkür ediyorum.

Ancak herkes şunu bilmeli ve emin olmalıdır: Hep birlikte yepyeni bir sayfa açmaya çalışırken geçmişin hatalarına takılıp kalırsak geleceğimizi de ipotek altına almış oluruz. Benim de hiçbir siyasetçinin de böyle bir lüksü yoktur. Bu çerçevede kimseye özel bir kırgınlığım da küskünlüğüm de yoktur. Halk bizden sorunların çözümünü bekliyor.

Hem feraset ve cesaretle yeni şeyler söylemek, yeniyi inşa etmek hepimizin boynunun borcudur. Önce silahlar kesin ve kalıcı olarak gündemden çıkacak, burası nettir. Çünkü Sayın Öcalan bu konuda net ve kararlıdır. Aynı şekilde Sayın Cumhurbaşkanı sürecin arkasındadır. Bize düşen de bu sürecin başarısı için tereddütsüz destek olmaktır. Geri kalan tüm sorunlarımızı demokratik siyasetin imkân ve koşullarında yine hep beraber çözmeye gayret edeceğiz ama önce barış, önce barış.

DEM'den Demirtaş'a ziyaret!
DEM'den Demirtaş'a ziyaret!

Gündem

DEM'den Demirtaş'a ziyaret!

AİHM Türkiye’nin Demirtaş itirazını reddetti
AİHM Türkiye’nin Demirtaş itirazını reddetti

Gündem

AİHM Türkiye’nin Demirtaş itirazını reddetti

Devlet Bahçeli'den Demirtaş açıklaması
Devlet Bahçeli'den Demirtaş açıklaması

Gündem

Devlet Bahçeli'den Demirtaş açıklaması

Devlet Bahçeli'den Demirtaş açıklaması
Devlet Bahçeli'den Demirtaş açıklaması

Gündem

Devlet Bahçeli'den Demirtaş açıklaması

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23