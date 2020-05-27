Devlet Bahçeli’den tepki: Bu yanlış bir karar ve zulümdür

27 Mayıs Darbesi'nin 60 yılında merhum Başbakan Adnan Menderes ve iki bakanının idam edildiği kendi Yassı namı Yaslı adada tarihi bir gün yaşanıyor. Adı Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak değiştirilen Yassıada'da kurulan tesislerin açılış töreni gerçekleştirildi.

Törende konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hala darbeye umut bağlayanların bulunduğunu belirterek, "darbeye umut bağlayanların mevcudiyeti tedavisi olmayan hıyanet virüsüne dalalettir..." dedi...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Bugünkü açılışa şahsımı davetinden dolayı da Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum.

Yassıada yalnızca denizin ortasında sivrilen bir kara parçasının adı değildir. Burası aynı zamanda milli hafızalara kazınmış, alacakaranlık bir devrin hukuk kisvesiyle demokrasiyle vurulan paslı zincirlerin simgeleşmiş yeridir.

Cepheleşerek sonuç alamayacağımız görülmelidir. Çatışmanın ve çekişmenin sonu olmadığı bilinmelidir.

27 Mayıs'ın 60. yıl dönümünde Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın resmi açılışıyla geçmişin kötü anıları geleceğin kutlu hedefleriyle berhava edilecektir.

Burada sadece 1950-60 dönemi yargılanmamış, irade ve egemenliğin yegane sahibi aziz milletimizin takdir ve tercihleri de hazin şekilde sorguya çekilmiştir.

"Mutabakata ihtiyacımız var"

Kamplaşmaya değil kucaklaşmaya, husumete değil sükunete, huşunete değil hoşgörüye, melanete değil merhamet ve mutabakata ihtiyacımız vardır

Darbe yanlış bir karardır ve zulümdür.

Dünden ders alarak geleceğin muhteşem ve muazzez günlerine inanıyorum ki, şartlara ve olaylara körü körüne boyun eğmeyen Cumhur İttifakı ile ulaşılacaktır.

Hala darbeye umut bağlayanların mevcudiyeti tedavisi olmayan hıyanet virüsüne dalalettir...