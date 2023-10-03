Devlet Bahçeli'den Süleyman Soylu açıklaması! 'Tescilli FETÖ'cüler...'

Bahçeli Ankara'daki hain terör saldırısını değerlendirdi.

Terörü lanetleyen Devlet Bahçeli, "Bu kanlı eylemi, PKK’nın 'Ölümsüzler Taburu' isimli şerefsiz bir aparatının gerçekleştirdiği belli olmuştur. Terörün sonuç alması, Türkiye’ye geri adım attırması, haklı mücadeleyi sekteye uğratması asla, kata mümkün değildir. Bu haşeratların, bu insanlık defolarının, bu soysuzların inşallah kökü kurutulacaktır. Terörle huzur, terörle güvenlik, terörle insanlık arasında ikinci bir seçenek yoktur. Bölücü terör örgütü karşısında şaibeli ve şüpheli duruş sergileyen, canilere sahip çıkan veya onlardan medet uman kim varsa, durumunu tekrar gözden geçirmeli, hıyanetle çakışan yollarını derhal ve ön şartsız ayırmalıdır." dedi.

Saldırının detaylarının aydınlatılacağını belirten Bahçeli, "Elbette 1 Ekim tarihli terör saldırısının önü ve arkası süratle aydınlatılacak, teröristlerin Kayseri’den Ankara’ya nasıl geldikleri, yardım ve yataklığın kimler tarafından yapıldığı açıklığa kavuşacaktır" ifadelerini kullandı.

'Tescilli FETÖ'cüler'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sözlerinin devamında Ankara'daki saldırı üzerinden de Bakan Soylu'nun hedef alındığını ifade ederek şunları söyledi:

Tescilli FETÖ’cülerin özellikle Süleyman Soylu’ya iftira kuyruğuna girmeleri, bazılarının da görevdeki İçişleri Bakanı’nı kötülemeleri ülkemize kurulan zaman ayarlı bir tuzaktır. Üstelik emniyet teşkilatında tecrübeyle ve kahramanca görev yapan, fakat bir sebepten dolayı görevden alınan bazı isimler etrafında dedikodu kampanyasına tevessül edilmesi asla doğru ve hakkaniyetli bir uygulama da değildir.

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