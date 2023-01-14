Devlet Bahçeli'den referandum açıklaması
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, başörtüsüne anayasal düzenleme ile ilgili "400'ün üzerinde oyla çıkmazsa referanduma gidilir." dedi. 6'lı masa ile ilgili eleştiri yapan Bahçeli, "6 çarpı sıfır eşittir sıfır, sıfır yutan elemandır." ifadelerini kullandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Başörtüsüne anayasal düzenleme ile ilgili Bahçeli, "400'ün üzerinde oyla çıkmazsa referanduma gidilir." dedi.
6'lı masa ile ilgili eleştiri yapan MHP lideri, "6 çarpı sıfır eşittir sıfır, sıfır yutan elemandır." ifadelerini kullandı.