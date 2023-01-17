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Gündem Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler "Kılıçdaroğlu'nun dili Yunan dilidir"
Gündem

Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler "Kılıçdaroğlu'nun dili Yunan dilidir"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu yerin dibine soktu. Terörist Demirtaş’ın serbest kalmasını isteyen Kemal Kılıçdaroğlu’na, Bahçeli, “Kılıçdaroğlu'nun dili Yunan dilidir. Cumhurbaşkanı adaylarını bir türlü bulamayan masada birbirlerine atar yapan Zillet İttifakı Türkiye'nin önündeki düşman bariyeridir” ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-17 11:57:00 -
Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler "Kılıçdaroğlu'nun dili Yunan dilidir"

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Grup Toplantısı'nda partililere açıklamalarda bulundu.

PKK’nın meclisteki temsilcisi HDP’nin tutuklu terörist eski eş başkanı Selahattin Demirtaş’ın serbest kalmasını isteyen, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Kılıçdaroğlu bir tarafta terörist Demirtaş'ın serbest kalmasını isterken, diğer yandan Türk askerine hakaret seansları düzenlemektedir. Kahraman asker ve polislerimiz bölücü hainlerin kafasını kopardıkça Kılıçdareoğlu titremektedir. Alayınızı birden titretmeye devam edeceğiz.

Kılıçdaroğlu'nun dili Yunan dilidir. Cumhurbaşkanı adaylarını bir türlü bulamayan masada birbirlerine atar yapan Zillet İttifakı Türkiye'nin önündeki düşman bariyeridir.” İfadelerini kullandı.

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