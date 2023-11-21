Devlet Bahçeli'den flaş sözler-CANLI
MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.
MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası İsrail'e nükleer silah tepkisi: Türkiye izin vermeyecek
MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.
MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.
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