  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a ''Güneysu'' jesti: Aday göstermeyecek
Gündem

Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a ''Güneysu'' jesti: Aday göstermeyecek

Yeniakit Publisher
2023-12-15 13:08:00 -
Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a ''Güneysu'' jesti: Aday göstermeyecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a jest olarak 'baba ocağı' Rize'nin Güneysu ilçesinde belediye başkan adayı göstermeme kararı aldı.

Alınan bilgiye göre, partinin 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri çalışmaları kapsamında, 13 Kasım'da başlayan belediye başkan aday adaylığı başvuruları bugün sona erecek.

Başvuru sürecinde Bahçeli, partililere Erdoğan'ın "baba ocağı" Rize'nin Güneysu ilçesi için yapılan belediye başkan aday adaylığı müracaatlarının alınmaması talimatını verdi.

Bu çerçevede Güneysu için başvuruları kabul etmeyen MHP, ilçeden belediye başkan adayı göstermeyecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23