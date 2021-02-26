Devlet Bahçeli'den anlamlı mesaj

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin "İnsanlığın Huzuru" adlı eserine ilişkin Twitter'da yaptığı açıklamada, huzurun tarih boyunca en fazla ihtiyaç duyulan, ulaşılması en çok arzu ve amaç edilen insani hal ve hissedişin soyut tezahürü olduğunu belirtti.

Aklı başında her insanın huzur istediğine ve huzurlu bir hayat beklediğine işaret eden Bahçeli, "Huzur, tıpkı güvenlik gibi, tıpkı hürriyet gibi insanım diyen herkesin hakkıdır. Uzun süredir insanlık kaygı verici nitelikte bir huzursuzluk dalgasının tesiri altındadır. Huzur yokluğu insanların hayata bağlılığını, yaşama sevincini, iş birliği temelini vahim ve menfi düzeyde etkilemektedir. Kanın damarlardan çekilmesi neyse huzurun eksiliği de odur." ifadelerini kullandı.

"İnsanın huzur arayışını gören, bunu mesele eden birisi olarak konu üzerinde durulmasının önceliğini, bir proje halinde kavranmasının önemini sürekli vurguladığını" bildiren Bahçeli, şunları kaydetti:

"Huzurun, bir fikir ve düşünce kalıbına dökülmesi; akıl, gönül, maneviyat ve duygu planında ele alınması lazımdı. Akliselim, kalbiselim ve zevkiselim sacayağında İnsanlığın Huzuru Projesi'nin hazırlığı konusunda samimi ve safiyane bir girişimde bulunduk. Çok şükür bu proje bir yıllık ahlaklı ve azimli bir çalışmanın, saygıdeğer, nitelikli bir emeğin mahsulü olarak sonuçlanmıştır. 'İnsanlığın Huzuru' isimli eserimizin yepyeni bir ufuk açacağına, hem toplumsal huzurumuza hem de insanlık huzuruna müstesna bir katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum. Nitekim huzur için varız, huzuru sağlamak için mücadele ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz."

Bahçeli, insanlığın huzuru adına yapılan bu çalışmanın hazırlık aşamasında çok saygın ve alanlarında parmakla gösterilen ilim ve gönül insanlarının zamanlarından fedakarlıkta bulunarak destek verdiğini belirterek, bu eserin ortaya çıkmasından büyük memnuniyet duyduğunu vurguladı.

"İnsanlığın Huzuru Projesi" çerçevesinde görev alan tüm öğretim üyelerine, kültür ve fikir insanlarına müteşekkir olduğunu anlatarak hepsine teşekkür eden Bahçeli, açıklamasını şöyle tamamladı:

"2021 yılı artık huzur yılıdır, kaldı ki her insanımızın huzur bulması içten dileğimdir. İnsanlığın Huzuru isimli eserimizi milletimizin ve her insanın takdirine ve değerlendirmesine sunuyorum. Huzursuzluk son bulsun, huzur kalıcı olsun."