Devlet Bahçeli'den Anayasa Mahkemesi'nin skandal HDP kararına tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin MYK, MDK üyeleri ve milletvekilleriyle Genel Merkez'de bir araya geldi.

Toplantısı sonrası Bahçeli açıklamalarda bulunuyor:

MHP ve Cumhur İttifakı seçimlere tam olarak hazırdır.

Seçimlerde başarmaya kararlıyız.

Başarımız ülkemizin yükselişi demektir.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türkiye'nin kaybedecek 1 saniyesi bile yoktur.

Hazine yardımı çağrısı

Partilerin alacağı yardım depremzedelere aktarılsın.

Anayasa Mahkemesi'nin skandal HDP kararına tepki

AYM kararı hukuk skandalı olarak anılacaktır.

Gelin haklı mücadeleye dahil olun. Tarihi görevde sizin de payınız olsun. Kızılelma ülküsüyle kenetlenelim. Bu tarihte 13. cumhurbaşkanını seçeceğiz hem de 28. dönem TBMM'yi belirleyeceğiz. Cumhurbaşkanı Adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Sayın Cumhurbaşkanımızın ikinci dönemde de çok yüksek oy oranıyla seçilmesi, başarılı çalışmalarına ara vermeden devam etmesidir. Nihai arzumuz Cumhur İttifakı'nın TBMM'de çok güçlü temsil imkanına kavuşmasıdır.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk dönemi muazzam icraatlara sahne olmuştur. Türk milleti tarihiyle, kültürüyle uyumlu muazzam bir yönetim sistemini tercih etmiş. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine şahsın rejimi diyenler utanmadan damgalı müfterilerdir.

Darbelere göğsünü geren, hukukunu çiğnetmeyen, onca sataşmaya onca kara kampanyaya rağmen sağlam duruşunu bozmayan Türkiye görkemli varlık bulmuştur.

Biz çalışmayı Bulmaca içindeki bulmacaları çözme olarak görüyoruz. İsleri ışıklarından çok olanlarla meşgul olmuyoruz. Biz Cumhur İttifakı çatısı altında Türkiye Yüzyılını gerçekleştirme ve aynı zamanda lider ülke Türkiye'ye yemin eden vatan sevdalılarıyız. Gerekli ve yeterli demleme sürecini ziyadesiyle yaşadık. Utanç duvarı gibi duruş gösterenlerin çalımını bozma, yenilgi üstüne yenilgiyi tattırmak için birlik olduk.

Bundan sonra da çalışmaya, bire bir temasa devam edeceğiz. 14 Mayıs seçimlerini riske atmayacağız. Aziz Milletim Sıra Sende diyeceğiz. Gücümüz neye yetiyorsa onu yapacağız. MHP'nin ve Cumhur İttifakı'nın ulaşacağı sonuç gece gündüz demeden harcanan emeklerin, sokaklarda meydanlarda dökülen alın terlerinin ve göz nurlarının muhterem eseri olacak.