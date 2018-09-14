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Devlet Bahçeli'den Alaattin Çakıcı açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), lideri Devlet Bahçeli Alaattin Çakıcı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Türkiye'nin tek sorunu Alaattin Çakıcı olmamalı. Çakıcı hakkında verilen sağlık raporuyla ilgili kuşkuları Sağlık Bakanlığı inceleyebilirdi" ifadelerini kullandı.

14 Eylül 2018 Cuma 22:24
Devlet Bahçeli'den Alaattin Çakıcı açıklaması

MHP lideri Devlet Bahçeli, bir grup gazeteciyle yaptığı sohbette Alaattin Çakıcı hakkında açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, Türkiye'nin tek sorununun Alaattin Çakıcı olmaması gerektiğini belirterek, "Uzun zamandır hükümlü olarak cezaevinde bulunan Alaattin Çakıcı Keskin Cezaevi'nden önce rahatsızlığı nedeniyle Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne nakledilmiş ardından Sincan Cezaevi'ne getirilmiştir. Bu süre içinde önce Kırıkkale Başsavcısı görevden el çektirilmiş bugün ise basından öğrendiğim kadarıyla altısı uzman doktor olmak üzere 21 hekim gözaltına alınmıştır.

"RAPORLA İLGİLİ KUŞKULARI SAĞLIK BAKANLIĞI İNCELEYEBİLİRDİ"

Ülkemizde çok yönlü sosyal, siyasal ve ekonomik sorunların yoğunlaştığı ve derinleştiği bu süreçte Türkiye'nin ve yönetiminin tek sorunu sayın Alaattin Çakıcı olmasa gerek. Alaattin Çakıcı hakkında daha önce verilen sağlık raporuyla ilgili kuşkular Sağlık Bakanlığı tarafından bugüne kadar incelenerek pekala sonuca ulaştırılabilirdi." dedi.

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 22:24
  1. Kırıkkale
  2. Alaattin Çakıcı
  3. Türkiye
  4. MHP
  5. Devlet Bahçeli

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