Devlet Bahçeli’den Adıyaman’a tam destek: “Adıyamanspor formasını başköşeye astı”

Devlet Bahçeli'den Adıyaman'a tam destek: "Adıyamanspor formasını başköşeye astı"

MHP Lideri Devlet Bahçeli, kendisini ziyaret eden Yeni Akit Gazetesi Yazarı Dr. Ramazan Topdemir’in hediye ettiği Adıyamanspor formasını makam odasına asarak, deprem sonrası toparlanma sürecindeki kente ve zorlu mücadele veren Anadolu kulüplerine olan desteğini vurguladı.

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Yeni Akit Gazetesi Yazarı Dr. Ramazan Topdemir, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret etti. Adıyaman’ın deprem sonrası toparlanma süreci ve spora dair sıcak başlıkların damga vurduğu görüşmede Bahçeli, Adıyamanspor’a olan özel ilgisini dile getirdi.

"Devletimiz ve Milletimiz El Ele"

Dr. Ramazan Topdemir, 28 Nisan saat 16:00’da gerçekleşen ve Bahçeli’ye yaptığı dördüncü ziyaret olma özelliği taşıyan görüşmede, memleketi Adıyaman’ın güncel durumuna dair bilgiler paylaştı. Depremin izlerinin devlet ve millet dayanışmasıyla hızla silindiğini belirten Topdemir, eksikliklerin giderilmesi noktasında kat edilen mesafeyi aktardı. Sayın Bahçeli ise süreci en başından beri çok yakından takip ettiğini vurguladı.

 

 

Karagümrük’ten Sonra İkinci Durak: Adıyamanspor

Ziyaretin en dikkat çekici anı ise Dr. Topdemir’in Bahçeli’ye takdim ettiği Adıyamanspor forması oldu. Spora olan ilgisiyle bilinen ve Fatih Karagümrük taraftarı olduğunu her fırsatta dile getiren Devlet Bahçeli, spora karşı ilgisinin olduğunu, şu an Karagümrüksporlu olduğunu ancak Adıyamanspor’a karşı ilgi ve muhabbetinin olduğunu, zorlu mücadele içinde olan takımların desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

 

Forma Makam Odasında Yerini Aldı

Bahçeli, kendisine hediye edilen formayı büyük bir nezaketle kabul ederek, Adıyamanspor formasını makam odasına astı. Bu jest, Adıyaman camiasında ve spor çevrelerinde büyük bir memnuniyetle karşılandı.

