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Devlet Bahçeli'den 1 Mayıs mesajı
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Siyaset Devlet Bahçeli'den 1 Mayıs mesajı
Siyaset

Devlet Bahçeli'den 1 Mayıs mesajı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından açıklama yapan MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Alın teriyle elde edilmiş kazanç hem helal hem de kutsaldır" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-01 15:16:00 - 2021-05-01 15:58:08
Devlet Bahçeli'den 1 Mayıs mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, emeğin, insandan ayrılamaz ve ayrı görülemez bir değer olduğunu belirtti.

Emek verilmeden, emek harcanmadan, emeğin karşılığı alınmadan hiçbir işin ya da çalışma sürecinin hayrından, saygınlığından, safiyetinden, saadet ve sahiciliğinden ahlaki ve manevi temelde bahsedilemeyeceğini vurgulayan Bahçeli, "Emek insandır. Zahmetsiz rahmet elbette olmaz. Zahmete katlanıp rahmeti hak eden temiz ve duru emektir." ifadesini kullandı.

Alın teriyle elde edilmiş kazancın hem helal hem de kutsal olduğuna işaret eden Bahçeli, şunları kaydetti:

"Bu zaviyeden baktığımızda emek demek helal duruş, helal duyuş, helal durum demektir. Emeği sırf ekonomik kategoriye indirgemek, teorilerle izah etmek, mübadele ve mücahede çerçevesinde ele almak bir tarafı eksik bırakacaktır. Emek, emekçiyle anlamlı ve bütündür. Manevi yönü en az maddi yönü kadar önemli, hatta önceliklidir. Emek hayatın denge ve dinamiğidir."

"Emeğin fikri değerinde saklıdır"

Devlet Bahçeli, 1 Mayıs'ı ideolojik ve siyasi ön yargılara hapsetmenin, marjinal ve yasa dışı örgütlerin ihanet zemini olarak görmenin emekçilere büyük bir haksızlık ve husumet olduğunu belirtti.

Emeğin fikrinin değerinde saklı ve emekçinin faziletinin alın terinde olduğunu ifade eden Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kavga ve karışıklık arayanların ne fikri ne de fazileti söz konusudur. Kovid-19 tedbirleri kapsamında 17 Mayıs'a kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı karanlık mahfiller belki aradıkları fırsatı bulamadılar, ancak emek ve emekçilerle ilgili istismarlarını da her müsait ortamda göstermeleri kuvvetle muhtemeldir. Bunların oyun ve tahriklerine karşı her zaman uyanık olmak şarttır. Emeğin ve dayanışmanın gününü, eşkıyalığın ve dalaletin ortamı haline getiren odaklara aziz milletimiz müsaade etmeyecektir."

Bu vesileyle emekçileri gönülden selamladığını, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladığını bildiren Bahçeli, beden, kol ve kafa gücüyle çalışan her emekçiyi ve her işçiyi hasretle kucakladığını belirtti.

Bahçeli, "Emek erdemdir, ekmektir, rızıktır, nimettir. Ne mutlu vatan ve millet sevgisiyle geleceği inşa eden, bu şuurla hayatını kazanan fedakar emekçilerimize. Rabbim işlerini kolay etsin. Cenab-ı Allah buyuruyor ki, 'Biz her insanın kaderini kendi çabasına bağlı kıldık' Yüreğiyle çalışan ve üreten hiç kimse yalnız değildir." ifadelerini paylaştı.

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Yorumlar

MHP li

sen muhalefet misin aktidar misin orta yolcu musun. Git biraz yat keyfine bak. koy Bi filim izle. 95 yaşına girdin daha koltuk derdindesiniz.
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